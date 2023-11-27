Оля Полякова може дозволити собі будь-які страви, проте найчастіше віддає перевагу їм простою та домашньою їжею.

Одним з улюблених салатів Олі Полякової є найпростіший – з білокачанної капусти та огірків.

«Приїхала голодна, з міста. Зараз наїмcя і спатиму», - розповідала Оля Полякова, демонструючи тарілку, повну салату з капустою та огірком.

Зазначимо, білокачанна капуста - джерело вітаміну С. У сирому вигляді він присутній у невеликій кількості, але якщо білокачанну капусту заквасити,як, наприклад, це зробила мама Лесі Нікітюк, рівень цього вітаміну помітно підвищується.

У всіх видах капусти досить багато рослинного білка — від 1,8 до 2,5 г на 100 г продукту. Це більше, ніж в інших овочах та зелені.

«Крім того, у них багато клітковини – від 2,5 до 3,5 г. Якщо щодня у вашому раціоні буде 200 г будь-якої капусти, ви отримаєте майже 1/3 частину від добової норми харчових волокон та 1/5 рослинного білка», - hозповідала відомий дієтолог Світлана Фус.

Окрім іншого, капуста є пребіотиком, оскільки містить багато клітковини, яка годує корисну захисну мікрофлору кишечника людини, стимулює її зростання та активність та покращує тим самим наше здоров'я. Зазначимо, що білокачанна капуста також є чудовим вибором для тих, хто на дієті.

Нагадаємо, що днями Оля Полякова поскаржилася, що набрала зайвих вісім кілограмів.

«Я кинула палити і натомість почала жерти. І не тільки їжу в ненормованій кількості, а ще й солодке – те, чого я ніколи не робила. Просто не люблю солодке», – говорила Оля Полякова.

За словами Олі Полякової, бажання закурити вона тепер перебиває цукерками, шоколадом та іншими ласощами, від яких раніше відмовлялася.

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