Телеведуча Леся Нікітюк обожнює цю просту страву, яку можна їсти хоч кілька разів на день.

Телеведуча і блогерка Леся Нікітюк не втрималася і похвалилася, що її мама наквасила для неї капусту, пише Politeka.net.

Леся Нікітюк навіть показала на своїй сторінці Інстаграм, як додає у тарілку з капустою дрібно нарізану цибульку і домашню нерафіновану соняшникову олію.

«Ви навіть не уявляєте, як мені зараз буде класно це з картопелькою», - прокоментувала Леся Нікітюк кадри своєї підготовки до обіду.

Також Леся Нікітюк показала, що крім квашеної капустки в її тарілці картопляне пюре і дві сосиски.

Зазначимо, квашена капуста є джерелом вітамінів (С, К, Р, U, вітаміни групи В), амінокислот, пробіотиків, флавоноїдів. Ці сполуки позитивно впливають на роботу мозку, стимулюють утворення еритроцитів, нормалізують обмін речовин і забезпечують безперебійну роботу всіх органів.

Якщо їсти квашену капусту регулярно, можна поліпшити травлення, бо вона має високий зміст вітаміну С і є джерелом грубої клітковини. А всього одна столова ложка квашеної капусти має добову норму вітаміну К, який необхідний для нормального згортання крові.

В квашеній капусті міститься в кілька разів більше вітаміну P, ніж у свіжому овочі.

Також капуста містить мінерали: кальцій, магній, залізо, калій, а ще капустяний сік, багатий вітаміном U.

Однак треба пам’ятати, що всі квашені продукти містять багато солі, тому вживати їх у великій кількості не рекомендовано.

Людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту: гастритами, виразкою, гастродуоденітами, синдромом подразненого кишечника, виразковим колітом їсти квашену капусту неможна.

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