Муж получает пенсию по возрасту, однако оказалось, что его заработная плата была неправильно исчислена, что привело к переплате пенсии на сумму 13 036 гривен, сообщает Politeka.net.

ПФУ подали в суд, требуя у мужчины, вернуть пенсию. Об этом говорится в решении Шевченковского районного суда Запорожья.

Пенсионер состоит на учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Запорожской области и получает пенсию в соответствии с частью 1 статьи 26 Закона № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» с 28 августа 2017 года.

Согласно этому закону, право на пенсию по возрасту по достижении 60 лет предоставляется при наличии стажа не менее 15 лет до 31 декабря 2017 года. В ходе проверки пенсионного дела было обнаружено, что заработная плата, учтенная при назначении пенсии, была исчислена неправильно, что повлекло ее чрезмерное начисление. В результате в период с 28 августа 2017 года по 31 января 2020 образовалась переплата в сумме 13 026 гривен.

Главное управление Пенсионного фонда направило пенсионеру несколько писем-приглашений, предлагая вернуть излишне выплаченные средства или предоставить разрешение на их содержание с последующих выплат. Однако в данный момент мужчина не обратился в управление и не дал согласие на содержание переплаты. Излишне выплаченные средства на счет ПФУ не поступили.

Суд отказал в удовлетворении иска, отметив, что в действиях истца не были выявлены признаки недобросовестности.

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