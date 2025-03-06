К концу февраля 2025 года рынок овощей в Украине продолжает демонстрировать изменения, сообщает Politeka.net.

Согласно данным портала Минфин, в то время как зима постепенно отходит на второй план, а весна близится, украинцы все чаще обращаются к свежим овощам. Однако вопрос о доступности этих продуктов, в частности огурцов и помидоров, остается открытым.

Как показал анализ цен, огурцы на Украине подорожали на 17%. С середины января по конец февраля цена обычных огурцов выросла со 115,78 грн до 134,90 грн за килограмм. В то время как цена гладких огурцов почти не изменилась: со 151,50 грн. до 149,53 грн. за килограмм.

Однако больше подорожали огурцы сорта "Эстафета", их цена прыгнула с 87,00 грн до 375,00 грн за килограмм, что означает четырехкратный рост. Такой резкий скачок цены, вероятно, связан с сезонными колебаниями поставок этого сорта, сообщает Политека.

Кроме того, короткоплодные огурцы также подорожали, со 121,61 грн. до 135,90 грн. за килограмм, что является заметным ростом. В то же время цены на помидоры в феврале показали тенденцию к снижению. Стоимость красных помидоров снизилась более чем на 13%, со 123,91 грн до 106,77 грн за килограмм.

Однако розовые помидоры подорожали со 158,74 грн до 189,90 грн за килограмм. Снижение цен наиболее заметно на помидоры среднего типа – их стоимость упала со 141,93 грн. до 110,70 грн. за килограмм, что означает почти 22% снижение.

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