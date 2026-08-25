Легкий та водночас ситний салат із пекінської капусти, курячої грудки та консервованої кукурудзи стане справжньою знахідкою для тих, хто шукає простий рецепт на кожен день або для святкового застілля.

Салат з пекінської капусти — це один із тих рецептів, які виручають у будь-якій ситуації: і коли потрібно швидко приготувати вечерю, і коли на порозі гості. Завдяки поєднанню ніжної капусти, ситної курячої грудки та солодкуватої кукурудзи страва виходить збалансованою за смаком і текстурою.

Чому цей салат з пекінської капусти варто спробувати

Головна перевага цього рецепту — у простоті й доступності інгредієнтів. Пекінська капуста, куряче філе, яйця та консервована кукурудза є майже в кожному холодильнику. Водночас салат виходить досить легким, але ситним — саме те, чого потребує святковий стіл, де зазвичай багато жирних страв.

Інгредієнти

Капуста пекінська — 600 г

Куряче філе — 1 шт.

Яйця — 3 шт.

Кукурудза консервована — 300 г

Сіль — 1 дрібка

Перець чорний мелений — 1 дрібка

Майонез — 3–4 ст. ложки

Покроковий рецепт приготування

Пекінську капусту ретельно промийте під проточною водою, просушіть паперовим рушником і наріжте тоненькою соломкою. Від того, наскільки тонко буде нарізана капуста, залежить ніжність готової страви.

Курячу грудку відваріть у підсоленій воді до повної готовності — приблизно 20–25 хвилин після закипання. Дайте м'ясу повністю охолонути, після чого наріжте його тонкою соломкою або розберіть на волокна.

Яйця відваріть круто (8–10 хвилин після закипання), охолодіть у холодній воді, очистіть і наріжте невеликими кубиками або скибочками — як вам більше до вподоби.

У глибокій мисці з'єднайте всі підготовлені інгредієнти: пекінську капусту, курячу грудку, яйця та консервовану кукурудзу (попередньо зливши з неї рідину). Додайте дрібку солі й чорного меленого перцю, заправте майонезом і добре перемішайте.

Готовий салат з пекінської капусти можна подавати одразу, але якщо дати йому настоятися 15–20 хвилин у холодильнику, смак стане ще насиченішим. Страва чудово доповнить як повсякденне меню, так і святковий стіл, особливо поруч із м'ясними та рибними закусками.









