В Украине учителя, работающие в условиях активных боевых действий, могут получить дополнительные финансовые вознаграждения, в том числе надбавки до 100% от должностного оклада.

Надбавки для учителей предусмотрены для педагогов средних учебных заведений, и уже сейчас на местном уровне есть возможность вводить льготы для педагогов, сообщает Politeka.net.

Как сообщило Министерство образования и науки Украины для Новости.LIVE, педагоги, работающие в зоне активных боевых действий, имеют право на денежные поощрения.

Согласно законодательству, обязательные доплаты не предусмотрены, однако местные органы власти могут по своему усмотрению вводить дополнительные надбавки, премии и другие финансовые вознаграждения учителям.

Руководство учебных заведений может инициировать установление надбавки за престижность труда, размер которой колеблется от 5% до 30% от оклада. Отдельно Министерство образования обратило внимание на постановление Кабинета Министров от 25 августа 2023, предусматривающее установление надбавки для работников, работающих в особых условиях труда.

Согласно постановлению работники, непосредственно исполняющие обязанности на территориях активных боевых действий, могут получать дополнительные выплаты в размере 50% или 100% от их должностного оклада.

Местные органы самоуправления, а также военные администрации могут вводить эти надбавки для учителей, содержащихся за счет местных бюджетов.

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