Звичні поєднання вже всім набридли тому пропонуємо вам приготувати салат з пекінської капусти за новим рецептом.

Салат з пекінської капусти вражає не лише поєднанням інгредієнтів, а й способом приготування, що робить страву справжнім делікатесом, пише Politeka.net.

Унікальним рецептом на своїй сторінці в Інстаграм поділився блогер «Mil Alexx».

Щоб приготувати салат з пекінської капусти, вам знадобляться такі інгредієнти: 150-200 г зелені (айсберг або пекінська капуста), 120 г солодкого перцю, 50 г синьої цибулі, 300 г курячого філе, 100 г хліба для грінок, 50 г сиру фета, 50 г сметани, 1 зубчик часнику, 50 г рубленого кропу, 1 ст.л майонезу, 1 ст.л соєвого соусу, 1 ст.л соку апельсину або мандарину, олія, сіль, перець за смаком, прованські трави, повідомляє Політека.

Готуємо салат з пекінської капусти

Наріжте хліб кубиками. Змішайте для заправки олію, соєвий соус, давлений часник, сіль і прованські трави. Залийте цією заправкою хлібні кубики, добре перемішайте і обсмажте на пательні до золотистого кольору.

Наріжте курку тонкими слайсами. Залийте соєвим соусом, додайте сіль, перець і перемішайте. Обсмажте до готовності. Далі змішайте сир фету, сметану, давлений часник та рублений кріп. Сформуйте кульки і, якщо потрібно, покладіть їх на деякий час у морозильник, щоб вони краще тримали форму.

Змішайте майонез, соєвий соус та сік апельсину, добре перемішайте до однорідності. Наріжте пекінську капусту, зелень, перець, цибулю. Додайте до них курку, змішайте з соусом. Перекладіть в тарілку, зверху присипте грінками та сирними кульками.

Цей салат з пекінської капусти стане чудовим доповненням до святкового столу, а також підходить для легкого обіду чи вечері.