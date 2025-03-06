С марта 2025 года в Украине произошли изменения о прохождении военно-врачебной комиссии (ВЛК) для людей с инвалидностью, сообщает Politeka.net .

Теперь территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не имеют права направлять лиц с инвалидностью на ВЛК для прохождения медицинского осмотра, сообщил адвокат Андрей Карпенко на портале "Юристи.UA".

Вместо этого ТЦК и СП будут получать информацию о наличии инвалидности у граждан через государственные реестры. В частности, данные о лицах с инвалидностью будут автоматически вноситься в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов путем информационного обмена. Это обеспечит оперативное обновление сведений без необходимости прохождения дополнительных медицинских осмотров.

В Киеве, как и других регионах, эти изменения будут способствовать упрощению процесса учета и мобилизации лиц с инвалидностью. Теперь информация об их статусе будет доступна ТЦК и СП через электронные системы, что позволит избежать дублирования процедур и уменьшить административную нагрузку на граждан.

Следует отметить, что лица с инвалидностью не подлежат обязательной мобилизации, но имеют право добровольно вступить в ряды Вооруженных Сил. Изменения в законодательстве обеспечивают дополнительные гарантии и упрощение процедуры для этой категории граждан.

Таким образом, ВЛК для людей с инвалидностью больше не будет производиться ТЦК и СП. Вся необходимая информация об инвалидности будет получаться через государственные реестры, что обеспечит эффективность и прозрачность мобилизации и учета.

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