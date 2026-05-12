Легкий у приготуванні салат із пекінської капусти має назву «Квітка», він має гарний смак та апетитно виглядає.

Щоб швидко приготування салат із пекінської капусти потрібно подбати, щоб у вас буди всі потрібні інгредієнти.

Зокрема, для салату з пекінської капусти потрібен червоний перець і і жовта кукурудза.

Фудблогерка і авторка сторінки «Mishuhism» розповіла про рецепт салату із пекінської капусти.

Для приготування пекінської капусти потрібні інгредієнти: пекінська капуста, солодкий перець, свіжий огірок т помідор, консервована кукурудза, копчена грудинка або балик, сухарики і майонез.

Пекінську капусту шаткуємо, перець, огірок, помідор і грудинку або балик нарізаємо смужками.

Потім у салат із пекінської капусти додаємо сухарики, консервовану кукурудзу, та заправляємо майонезом. Все, салат із пекінської капусти «Квітка» приготовано.

Заправляти салат із пекінської капусти можна не лише майонезом, тому що є багато іншим смачних варіантів, щоб швидко приготувати смачний і ароматний соус.

Найпростіший метод – поєднання майонезу і сметани, додати у соус часник, який було пропущено через прес, посолити і поперчити за смаком.

Ще один простий варіант - полити його соєвим соусом і олією.

Овочеві салати, зокрема із пекінської капусти заправляють звичайним несолодким йогуртом.