Салат из пекинской капусты может стать не только быстрым и вкусным дополнением к любому блюду, но и удивить вкусом, если добавить к нему несколько секретных ингредиентов.

Салат из пекинской капусты по этому рецепту получается невероятно вкусным и нежным, родным точно захочется еще и еще, пишет Politeka.net .

Кулинар Виктория, ведущая популярный фудблог, раскрыла уникальный способ приготовления этого салата.

Основные ингредиенты для салата включают пекинскую капусту, горошек, яйца, сыр, тунец и майонез или сметану. Виктория советует использовать только зеленую часть пекинской капусты, придающую салату еще большую мягкость. Кроме того, секретные ингредиенты – это правильное сочетание специй и майонеза или сметаны, которые придают салату легкость и нежность, пишет Политека.

Рецепт салата из пекинской капусты

Отварить яйца и порезать их кубиками. Потереть сыр на грубой терке. Порезать пекинскую капусту. Далее нужно слить жидкость из консервированного тунца и раскрошить его. После этого – смешать все ингредиенты со специями, майонезом или сметаной.

Виктория отмечает, что в своем рецепте она удвоила количество ингредиентов, поэтому у нее получилось большое количество салата из пекинской капусты, достаточное для крупной компании. Она также отмечает, что зеленая часть капусты делает салат более нежным, но для любителей хруста можно добавлять и другие части.

К слову, пекинская капуста является источником витамина C, калия и витаминов группы B, положительно влияющих на иммунную систему, сердце и кровяное давление.

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