Водіям можуть виписати штрафи за відсутність автокрісла, стало відомо, про які суми йдеться та кому загрожує адміністративна відповідальність.

За перевезення дітей без спеціальних автокрісел або у невідповідних кріслах, за нехтування ременями безпеки для дітей - водіям загрожують штрафи, передає Politeka.net.

Так, щоб поїздка в авто для дитини була максимально безпечною, потрібно перевозити маленьких пасажирів у спеціальних системах утримання, тобто в автокріслах або бустерах.

Правила дорожнього руху (ПДР) свідчить про те, що перевозити дітей, зростання яких не перевищує 1,45 метра, у легковому автомобілі дозволяється за наявності дитячого автокрісла.

Киянам категорично не можна перекладати дитину на задньому сидінні мотоцикла та мопеда.

За порушення правил перевезення у разі відсутності автокрісла водіям передбачені штрафи:

у разі першого порушення, загрожує штраф – 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 510 грн;

повторне порушення протягом року – 850 гривень, 50 неоподатковуваних мінімумів.

Штраф можуть виписати у разі, якщо поліцейський зупинив автомобіль за порушення Правил дорожнього руху. Спеціально для перевірки наявності автокрісла машини не зупиняють.