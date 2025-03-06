Один из клиентов ПриватБанка обратился к вопросу, почему ПриватБанк блокирует платежи, требует дополнительного подтверждения и даже ограничивает снятие наличных.

ПриватБанк объяснил причины возможной блокировки платежей и банковских карт, даже если сделки касаются незначительных сумм, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка в соцсети Facebook. По словам представителей ПриватБанка, подтверждение транзакций происходит по специальному алгоритму, направленному на защиту средств клиентов.

Один из клиентов ПриватБанка обратился с вопросом, почему ПриватБанк блокирует платежи, требует дополнительного подтверждения и даже ограничивает снятие наличных денег.

"А когда ПриватБанк перестанет блокировать платежи, неделю невозможно работать, каждый платеж нужно подтверждать, идентифицировать, блокируют карты за снятие наличных, причем суммы 500-700 грн", - отмечается в обращении клиента ПриватБанка.

Политека пишет, что в ответ представители ПриватБанка отметили, что каждая финансовая операция анализируется по ряду параметров, чтобы минимизировать риски мошенничества. Порядок доказательства транзакций разработан на базе скопленного опыта денежных операций.

В зависимости от уровня риска транзакции и безопасности подключения к Приват24, ПриватБанк может применять различные методы подтверждения:

в некоторых случаях подтверждение не требуется;

через SMS-код;

в мессенджере приложения "Приват24";

телефонный звонок на финансовый номер клиента.

Таким образом ПриватБанк уверяет, что такие меры необходимы для повышения безопасности клиентских средств.

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