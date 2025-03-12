Год Змеи, как говорит астролог, станет решающим для конца войны в Украине, уникальное расположение планет, например, Юпитера, Меркурия и Венеры, будет способствовать позитивным изменениям, передает Политека.

Как рассказал астролог Влад Росс, уникальное расположение планет в 2025 году, таких как Юпитер, Меркурий и Венера, поспособствует позитивным изменениям.

"Буквально поздним летом в начале осени точка жизни приближается к победному Юпитеру. Юпитер это планета счастья, успеха, жизни, соединится еще и с Меркурием. А дальше, уже к концу года с Венерой. То есть конец года это что-то будет невероятное для нашей страны", - сообдил астролог Росс.

Как прогнозирует Росс, данное расположение планет означает вливание инвестиций в восстановление Украины, передает Политека.

Он добавио в случае, если Путин будет сопротивляться "его в конце концов отправят на тот свет".

Росс сообщал, что цифра девять, полученная путем сложения чисел 2025 года, символизирует окончание.

Ранее сообщалось, что астролог составила уникальное предсказание и рассказала когда закончится война в Украине.

Яна Пасинкова сделала расклад карт Таро на 2025 год и прогнозирует, что боевые действия в нашей стране в ближайшие месяцы не прекратятся.

По словам Пасинковой, что до "полного прекращения огня и освобождения украинских территорий еще долго".

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