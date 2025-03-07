Украинцев ждет аномально тёплый март, однако не все регионы почувствуют это потепление одинаково.

Прогноз погоды на ближайшие дни в Украине обещает комфортные температуры днем, но с середины месяца ожидается похолодание, сообщает Politeka.net.

Согласно прогнозу синоптикини Натальи Диденко, к концу этой недели в Украине температура днем ​​достигнет +14...+16 градусов, а в южных и центральных регионах местами может быть даже до +18 градусов.

Но уже с 6 марта ветер будет сильным, с порывами до 15-20 м/с. Однако к 7 марта ветер ослабнет и станет умеренным, что обеспечит более комфортную погоду для прогулок. В Киеве, в частности, 6 марта ожидается ясная погода без осадков, с дневными температурами до +15 градусов.

Но, несмотря на теплые прогнозы в начале месяца, синоптики предупреждают о похолодании, которое придет в Украину с 14-15 марта. Вот здесь и стоит готовить более теплые куртки. В эти дни температура воздуха снизится до +1...+4 градусов, и стоит ожидать небольшие дожди.

Весна 2025 года будет немного теплее на 1-2 градуса по сравнению с нормой. Синоптики прогнозируют более сухие условия, особенно в северных областях страны. В марте ожидается дефицит осадков, в мае ситуация вероятно сохранится, ведь осадки могут быть на треть меньше, чем обычно.

В Киеве в середине марта прогнозируется переменная облачность с дождями, при этом температура днем ​​постепенно снизится до +1…+4 градусов. В третьей декаде месяца температура снова поднимется до +11…+13 градусов, а к концу марта, по прогнозам, можно ожидать рекордные +18 градусов на последний день месяца.

Последние новости Украины:

Как писала Politeka, сильные магнитные бури нанесут удар: названы опасные даты в конце февраля

Как сообщала Politeka, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Также Politeka информировала о том, что Украинцам озвучили тариф на электроэнергию с 1 марта: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.