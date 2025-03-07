В феврале 2025 года цены на крупы и макароны в Украине продолжают колебаться, сообщает Politeka.net.

Мониторинг розничных сетей указывает на различные изменения в стоимости основных продуктов, которые остаются неотъемлемой частью потребительской корзины каждой семьи.

Одним из наиболее стабильных товаров в феврале есть гречка. Ее цена почти не изменилась по сравнению с январем и составляет 33,07 грн за килограмм, что всего на 0,15% больше. Самая доступная гречка продается в сети Auchan за 27,90 грн, в то время как самая дорогая – в Megamarket, где цена достигает 40,00 грн за килограмм.

Вместо этого черт показал заметные изменения. Цена на круглый рис снизилась на 3,03%, с 69,27 грн. до 67,17 грн. за килограмм. Стоимость длиннозерного и пропаренного риса осталась стабильной на уровне 58,20 грн и 67,17 грн за килограмм соответственно. Цены на круглый рис значительно варьируются: от 50,70 грн у Metro до 90,40 грн у Auchan, сообщает Политека.

Что касается макарон, то средняя цена на этот продукт снизилась всего на несколько копеек, с 32,93 грн до 32,70 грн за килограмм. Самые дешевые макароны можно найти в Metro за 27,90 грн, а самые дорогие – в Auchan, где цена достигает 38,90 грн.

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