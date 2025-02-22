Известный астролог озвучил собственный прогноз относительно того, когда закончится война в Украине.

Астролог озвучил прогноз для Украины и рассказал, когда закончится война, есть два сценария - оптимистичный и пессимистичный, передает Politeka.net.

По словам астролога Дмитрий Уранус, карта полномасштабного вторжения и карта Украины говорят о том, что весной 2025 года, вроятно в апреле - ожидается время больших перемен в ходе войны в Украине.

Как передает Политека, в это время ожидаются большие возможности на пути к мирному договору и завершения войны в Украине.

"Весной откроется реальная возможность проведения эффективных переговоров о прекращении огня, перемирии или о заморозке конфликта. Эти процессы будут растянуты во времени на несколько месяцев", - прогнозирует Уранус.

Также астролог назвал, до какого срока законится война в Украине.

"Самая поздняя дата окончания этой стадии войны – июль-август 2025. Но точно до дня Независимости Украины", - говорит астролог.

Как прогнозирует астролог, если война в Украине продлится дольше сентября 2025 года – прогноз для Украины будет очень неблагоприятным, однако, считает астролог, такой пессимистичный прогноз маловероятен.

К слову, известный астролог Влад Росс сообщил, что изменения не исключены в марте, он добавил, что по статистике год Змеи часто был периодом бурных и трагических событий для России.

Астролог Влад Росс назвал март и 5.05.2025 решающими датами в войне России против Украины.

Источник: unian.

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