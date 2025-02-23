Водителям назвали самые простые способы, как можно проверить машину на штрафы в Украине.

В Украине работает система автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, узнайте, как проверить машину на штрафы, сообщает Politeka.net.

Как передает Политека, бумажные сообщения о штрафах в Украине фактически редко приходят, поэтому нужно своевременно проверять, есть ли они, чтобы пеня не увеличивала суммы.

Чтобы проверить машину на штрафы в Украине нужно знать номер автомобиля и информацию владельца.

Штрафы на машину в Украине приходят с камер автоматической фиксации, приходят владельцу даже в случае, если за рулем другой водитель.

Как проверить машину на штрафы в Украине:

На базе сайта Министерства внутренних дел Украины сервис проверки админнарушений.

Чтобы проверить наличие штрафа на машину в Украине необходимо заполнить два поля - номер транспортного средства и документ и указать серию и номер паспорта, серию и номер водительского удостоверения или серию и номер техпаспорта.

Чтобы проверить машину на штрафы в Украине, можно использовать сервис "Штрафы ПДД" - это мобильное приложение МВД, где можно проверить постановления о штрафах и настроить сообщения о новых.

Проверить машину на штрафы в Украине можно благодаря приложению "Дія" - это государственный сервис, информацию о штрафах найдете в разделе "Сервисы" - "Водителю" - "Штрафы ПДД".

Система автоматически подтянет данные о том, есть ли неоплаченные штрафы на машину. Кроме того, можно выбрать удобный способ оплаты штрафов.

Проверить наличие штрафов на машину можно в банковских приложениях, таких как "Приват24" и "Монобанк".

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