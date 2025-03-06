Клиентка Ощадбанка сообщила, что для получения средств по доверенности ей порекомендовали обратиться в отделение в области, где был открыт счет. сообщает Politeka.net.

Проблема в том, что речь идет о городе Торецке, который сейчас находится в зоне активных боевых действий. Об этом сообщается на странице Ощаданка в соцсети Facebook.

Как отмечается на странице Ощадбанка в Facebook, женщина, которая является внутренне перемещенным лицом (ВПЛ), не смогла получить средства по доверенности в отделении в Днепре. Обратившись в контакт-центр Ощадбанка, она получила ответ, что такие операции можно осуществить только в отделении той области, где был открыт счет, пишет Политека.

"Сегодня на горячей линии Ощадбанка мне посоветовали обратиться за получением средств по доверенности в область, где была сделана карта. Это Донецкая область г. Торецк. Потому что в г. Днепре нас, ВПЛ, отказываются по доверенности обслуживать..." — говорится в обращении.

В ответ на обращение клиентки представители Ощадбанка подтвердили эту информацию, отметив, что получение средств по доверенности возможно только в пределах региона открытия счета. В то же время, если в доверенности предусмотрено право открывать новые счета, переводить средства или получать карты, можно открыть новый счет в другой области и перевести средства.

"Сотрудник банка принимает заявку на открытие нового счета и подает запрос на перевод средств из другой области", - объяснили в Ощадбанке.

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