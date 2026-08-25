Легкий и одновременно сытный салат из пекинской капусты, куриной грудки и консервированной кукурузы станет настоящей находкой для тех, кто ищет простой рецепт на каждый день или для праздничного застолья.

Салат из пекинской капусты — это один из тех рецептов, которые выручают в любой ситуации: и когда нужно быстро приготовить ужин, и когда на пороге гости. Благодаря сочетанию нежной капусты, сытной куриной грудки и сладковатой кукурузы блюдо получается сбалансированным по вкусу и текстуре.

Почему этот салат из пекинской капусты стоит попробовать

Главное преимущество этого рецепта — в простоте и доступности ингредиентов. Пекинская капуста, куриное филе, яйца и консервированная кукуруза есть почти в каждом холодильнике. В то же время салат получается довольно легким, но сытным — именно то, что нужно для праздничного стола, где обычно много жирных блюд.

Ингредиенты

Капуста пекинская — 600 г

Куриное филе — 1 шт.

Яйца — 3 шт.

Кукуруза консервированная — 300 г

Соль — 1 щепотка

Перец черный молотый — 1 щепотка

Майонез — 3–4 ст. ложки

Пошаговый рецепт приготовления

Пекинскую капусту тщательно промойте под проточной водой, просушите бумажным полотенцем и нарежьте тонкой соломкой. От того, насколько тонко будет нарезана капуста, зависит нежность готового блюда.

Куриную грудку отварите в подсоленной воде до полной готовности — примерно 20–25 минут после закипания. Дайте мясу полностью остыть, после чего нарежьте его тонкой соломкой или разберите на волокна.

Яйца отварите вкрутую (8–10 минут после закипания), охладите в холодной воде, очистите и нарежьте небольшими кубиками или ломтиками — как вам больше нравится.

В глубокой миске соедините все подготовленные ингредиенты: пекинскую капусту, куриную грудку, яйца и консервированную кукурузу (предварительно слив с нее жидкость). Добавьте щепотку соли и черного молотого перца, заправьте майонезом и хорошо перемешайте.

Готовый салат из пекинской капусты можно подавать сразу, но если дать ему настояться 15–20 минут в холодильнике, вкус станет еще более насыщенным. Блюдо прекрасно дополнит как повседневное меню, так и праздничный стол, особенно рядом с мясными и рыбными закусками.



