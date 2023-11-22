Телеведущая Леся Никитюк обожает это простое блюдо, которое можно есть хоть несколько раз в день.

Телеведущая и блогер Леся Никитюк не удержалась и похвасталась, что ее мама наквасила для нее капусту, пишет Politeka.net.

Леся Никитюк даже показала на своей странице Инстаграм, как добавляет в тарелку с капустой мелко нарезанный лучок и домашнее нерафинированное подсолнечное масло.

«Вы даже не представляете, как мне сейчас будет классно это с картошечкой», – прокомментировала Леся Никитюк кадры своей подготовки к обеду.

Также Леся Никитюк показала, что помимо квашеной капустки в ее тарелке картофельное пюре и две сосиски.

Отметим, квашеная капуста является источником витаминов (С, К, Р, U, витамины группы В), аминокислот, пробиотиков, флавоноидов. Эти соединения оказывают положительное влияние на работу мозга, стимулируют образование эритроцитов, нормализуют обмен веществ и обеспечивают бесперебойную работу всех органов.

Если есть квашеную капусту регулярно, можно улучшить пищеварение, так как она имеет высокое содержание витамина С и является источником грубой клетчатки. А всего одна столовая ложка квашеной капусты имеет суточную норму витамина К, который необходим для нормального свертывания крови. В квашеной капусте содержится в несколько раз больше витамина P, чем в свежем овоще.

Также капуста содержит минералы: кальций, магний, железо, калий, а еще капустный сок, богатый витамином U.

Однако следует помнить, что все квашеные продукты содержат много соли, поэтому употреблять их в большом количестве не рекомендуется.

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: гастритами, язвой, гастродуоденитами, синдромом раздраженного кишечника, язвенным колитом есть квашеную капусту нельзя.

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