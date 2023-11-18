Від одного виду цієї страви, приготовленої Лесею Нікітюк, уже течуть слинки.

Леся Нікітюк показала хід приготування оригінальної страви із морепродуктів, пише Politeka.net.

Леся Нікітюк вирішила побалувати себе кальмаром, протушкованим у томатному соусі з часничком та гострим перцем.

Насамперед Леся Нікітюк порізала кальмар та перець кільцями. Часник Леся Нікітюк порізала досить крупно та виклала все на сковороду.

Потім Леся Нікітюк додала томатну пасту. Як гарнір до своєї екзотичної страви Леся Нікітюк обрала амарантову кашу.

Зазначимо, що для приготування морепродуктів у соусі знадобиться зовсім небагато часу – протушкуйте їх у соусі і на стіл можна буде подавати вже за 15 хвилин.

Кальмари, мідії та інші морепродукти готуються з додаванням томатного соусу, часнику та прянощів. Так морепродукти виходять ніжними, з легкою кислинкою та легким присмаком часнику.

Також дуже смачними морепродукти вийдуть, якщо протушкувати їх із овочами та в соєвому соусі. Така красива і яскрава страва готується за 10 хвилин, а використовувати можна як заморожені овочі, так і свіжі.

Викладіть на сковороду овочі, додайте трохи води та протушкуйте під кришкою близько 5 хвилин. Потім додайте спеції та сіль до смаку, а за кілька хвилин до готовності страви додаємо в овочі морепродукти. Тушкуємо близько трьох хвилин. Головне, не перестаратися, щоб морепродукти не стали "гумовими".

Останній крок – за хвилину до готовності додаємо в овочі та морепродукти соєвий соус. Щоб зайва рідина википіла, необхідно зняти кришку зі сковороди та збільшити температуру на плиті.

Останні новини України:

Жодної краплини масла - Боржемська зі "Зважені і щасливі" дала рецепт, який полюблять усі.

Піца без тісту – Ольга Сумська дала хитрий рецепт, який сподобається всім.

Додайте один інгредієнт - Гвоздьова з "Танців із зірками" підказала секрет смачного борщу.