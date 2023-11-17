Марина Боржемська наголошує, що правильне харчування починається саме зі сніданку, пише Politeka.net.
"Розумію, що інколи часу на сніданки не вистачає, але його потрібно знаходити завжди", - наполягала Марина Боржемська на своїй сторінці в Інстаграм.
Так, Марина Боржемська запропонувала один із рецептів смачного, швидкого, а головне – корисного сніданку.
Це омлет із куркою та овочами. Готувати його дуже просто.
За словами Марини Боржемської, достатньо змішати пару яєць із залишками курячої грудки або шматочками індички та будь-якими овочами. Це можуть бути стручкова квасоля, броколі, печериці або помідори.
Далі можна посолити, розлити в силіконові форми для маффінів, поставити в духовку.
«Ні краплі олії, між іншим», - наголосила Боржемська.
Додамо, що у складі омлету є чимало цінних поживних речовин.
Серед них вітаміни групи В – для покращення метаболічних процесів та роботи нервової системи, вітамін А – для шкіри, зору та підтримки імунітету, а також вітамін Д – для кісток.
Також у омлеті є калій, залізо, мідь та фосфор.
Крім того, в омлеті міститься речовина лютеїн, відома антиоксидантними властивостями.
Зазначимо, що куштувати яйця справді найкраще вранці, оскільки високий вміст вуглеводів на сніданок – це норма.
При цьому найкориснішими яйцями лікарі називають зварені некруто, «у мішечок» або яйце пашот.
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