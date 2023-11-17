Фахівець із правильного харчування та зірковий тренер проекту «Зважені та щасливі» Марина Боржемська розповіла рецепт найпопулярнішої страви з яєць.

Марина Боржемська наголошує, що правильне харчування починається саме зі сніданку, пише Politeka.net.

"Розумію, що інколи часу на сніданки не вистачає, але його потрібно знаходити завжди", - наполягала Марина Боржемська на своїй сторінці в Інстаграм.

Так, Марина Боржемська запропонувала один із рецептів смачного, швидкого, а головне – корисного сніданку.

Це омлет із куркою та овочами. Готувати його дуже просто.

За словами Марини Боржемської, достатньо змішати пару яєць із залишками курячої грудки або шматочками індички та будь-якими овочами. Це можуть бути стручкова квасоля, броколі, печериці або помідори.

Далі можна посолити, розлити в силіконові форми для маффінів, поставити в духовку.

«Ні краплі олії, між іншим», - наголосила Боржемська.

Додамо, що у складі омлету є чимало цінних поживних речовин.

Серед них вітаміни групи В – для покращення метаболічних процесів та роботи нервової системи, вітамін А – для шкіри, зору та підтримки імунітету, а також вітамін Д – для кісток.

Також у омлеті є калій, залізо, мідь та фосфор.

Крім того, в омлеті міститься речовина лютеїн, відома антиоксидантними властивостями.

Зазначимо, що куштувати яйця справді найкраще вранці, оскільки високий вміст вуглеводів на сніданок – це норма.

При цьому найкориснішими яйцями лікарі називають зварені некруто, «у мішечок» або яйце пашот.

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