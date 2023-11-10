Співачка і переможниця «Євробачення-2004» Руслана Лижичко вміє готувати і це її один з улюблених рецептів.

Руслана Лижичко любить запікати рибу з овочами та спеціями, пише Politeka.net.

Тож, для приготування запеченої риби за рецептом Руслани Лижичко необхідно взяти: по четвертині нарізаного зеленого і червоного болгарського перцю, 2 столові ложки нарізаного коріандру, 1 столова ложка кмину, пів чайної ложки меленого перцю чилі, 1 розтертий зубчик часнику, 1 столова ложка білого винного оцту, морський лящ (близько 1 кг), 2 столові ложки вершкового масла, 1, 25 склянки молока і 3 столові ложки кукурудзяного борошна.

Спочатку треба змішати солодкий перець, коріандр, кмин, мелений чілі, часник, оцет та сіль.

Потім кладемо рибу на великий листок фольги. Головне покласти її так, щоб її можна було повністю загорнути.

Кладемо на деко.

Далі необхідно начинити рибу сумішшю і покласти шматочок вершкового масла. Тією сумішшю, що залишилась намащуємо рибу зверху.

Загортаємо у фольгу і відправляєму у духовку на 25 хвилин.

Потім сік що утворився при запіканні потрібно перелити в окрему ємність та змішати з молоком. В результаті повинна вийти рідина об’ємом 1,3 склянки. Додаємо кукурудзяне борошно і перемішуємо до утворення густої однорідної пасти. Ставимо пасту на вогонь і, помішуючи, доводимо до кипіння.

Таким чином вийде соус – до ляща його слід подавати теплим.

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