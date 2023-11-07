Деруни з цим рецептом Ольги Сумської вийдуть хрусткими, рум’яними і дуже смачними.

Для приготування незвичайних дерунів за рецептом, який дала Ольга Сумська, необхідні такі інгредієнти:

Картопля - 400 г, куряче філе - 250 г; одне яйце, борошно - 2 ст.л; сир твердий - 100 г; петрушка - 0,5 пучка. А також олію сонячникову для смаження і сіль і перець за смаком.

Розпочати приготування Ольга Сумська радить з того, що треба дрібно нарізати куряче філе.

Розігріваємо пательню, змащену соняшниковою олією.

«Смажимо курятину до готовності», - розповідала Ольга Сумська про хід приготування.

Під час смаження солимо і перчимо м’ясо.

Поки смажиться філе – нарізаємо петрушку і натираємо твердий сир. З’єднуємо в одній тарілці подрібнену зелень і натертий сир, перемішуємо.

Готове куряче м’ясо викладаємо в тарілку.

Далі натираємо картоплю. Картопляний сік відтискаємо руками. Додаємо до картоплі яйце, солимо і перчимо.

Перемішуємо і додаємо борошно. Знову перемішуємо.

«От наше тісто на деруни готове!», - каже Ольга Сумська.

Змащуємо пательню олійкою і викладаємо картоплю у вигляді млинця.

«Він має бути середньої товщини, щоб вам було зручно його перегортати», - радить Ольга Сумська.

Ольга Сумська зазначає, що процес перегортання млинців, в тому числі з картоплі, непередбачуваний, але все вийде.

Тож перегортаємо дерун і на половинку вже засмаженого викладаємо куряче м’ясо і додаємо сир з петрушкою.

Беремо лопатку і, коли дерун трохи підсмажиться з іншого боку, перегортаємо половинку з м’ясом і сиром на ту сусідню. Наче накриваємо.

Через кілька хвилин цей «конвертик» знов перегортаємо, щоб засмажився з іншого боку.

Обсмажуємо до готовності і можна подавати на стіл.

Коментуючи деруни за рецептом Ольги Сумської, українці зазначають, що вони виходять дуже смачні і «як в ресторані» або навіть краще.

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