Переможниця, а тепер суддя «Мастер Шеф» Ольга Мартиновська поділилася цінними порадами, як обрати правильний гарбуз, який не зіпсує страву.

Так, Ольга Мартиновська висловилася щодо гарбуза Хоккайдо.

«Його б я радила купувати в останню чергу», - цитують Мартиновськку на сторінці «МастерШеф».

За словами Ольги Мартиновської, в такого гарбуза тонка шкірка, але твердюща, мов бетон.

«В характеристиках пишуть про тонкий каштановий аромат – ні, немає його там, як і смаку», - зазначила Ольга Мартиновська.

Ольга Мартиновська втішає тих, хто вже купив такого гарбуза, бо вітамінів там все ж таки величезна кількість.

Наступний сорт гарбуза, якому дала характеристику Ольга Мартиновська – мускатний.

Як виявилося, це улюблений сорт гарбуза Ольги Мартиновської.

«Ніжна м’якоть і шкірка, багато повного насіння. Те, як він пахне і смакує дозволяє їсти його в сирому вигляді – наріжте до салату, приготуйте карпачо з гарбуза, додавши карпатської бринзи, овочеві спагеті», - радить Ольга Мартиновська.

За словами Мартиновської, аромат у такого гарбуза неймовірний, солодкий, а текстура оксамитова.

В особистому рейтингу гарбузів Ольги Мартиновської сорт мускатний на першому місці.

Мускат де Прованс. Смак цього гарбуза Ольга Мартиновська характеризує як «кормовий кабак», який її родина вирощувала для поросят і корів.

«Добре пам’ятаю їх на запах і смак, бо щодня рубала їх в дитинстві восени, щоб погодувати худобу», - розповідає Ольга Мартиновська.

На смак цей сорт гарбузів водянистий і не солодкий.

«Я б не радила купувати», - зазначила Ольга Мартиновська.

Кажучи про гарбуз сорту баттернат, Ольга Мартиновська розповіла, що його також відносять до роду мускатних.

Шкірка м’яка, пустоти мало, м’якоті багато і вона щільна, ароматна, солодка. В особистому рейтингу Ольги Мартиновської цей сонячний красень на другому місці.

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