Акторка і телеведуча Ольга Сумська знає безліч рецептів, любить готувати і ставиться до кухні, як до творчої студії, де можна експериментувати.

Один з рецептів Ольги Сумської – швидка шаурма.

Для приготування за цим рецептом Ольги Сумської знадобляться такі інгредієнти: лаваш - 1 шт, сосиски - 2 шт, листя салату - за смаком, морква по-корейськи - 50 г, огірок - 1 шт, помідор - 2-3 шт, кетчуп - за смаком, майонез - за смаком і гірчиця - за смаком.

Спочатку Ольга Сумська радить нарізати огірок та помідор кружальцями. Відрізаємо від великого лавашу половинку і викладаємо на неї листя салату, додаємо трохи майонезу.

«Якщо ви не вживаєте майонезу, можна використати густий йогурт», - радить Ольга Сумська.

Зверху на листя салату і майонез викладаємо дві сосиски, далі морква по-корейськи та шматочки огірка. Зверху змащуємо гірчичкою і викладаємо шматочки помідору.

«А на помідорчик піде кетчуп!», - розповідає Ольга Сумська про хід приготування швидкої шаурми.

Далі нагріваємо суху пательню. Ольга Сумська радить – якщо у вас є гриль, обов’язково використайте його, так домашня шаурма вийде ще смачнішою.

Далі обережно загортаємо лаваш і викладаємо шаурму на розігріту пательню, підсмажуємо з обох боків.

Лаваш має бути тепленьким, надто його не підсмажуємо.

Шаурму можна розрізати на дві половинки і і подавати до столу. Ча приготування швидкої шаурми по рецепту від Ольги Сумської – 10 хвилин.

Зазначимо, класичний рецепт шаурми - у лаваш загортають м'ясо яловичини, баранини чи курки, маринований огірок, перець, свіжі томати, цибуля та зелень. Все це заливається соусом із йогурту. До турецької шаурми завжди подають соління, гострий перець та айран.

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