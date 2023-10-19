Ольга Сумська вирішила спекти свій фірмовий пісочний пиріг зі сливами, пише Politeka.net.

«Рецепт передався від моєї свекрухи, Ліни Петрівни. Дійсно, надзвичайно вдале поєднання ніжного тіста, ягід або фруктів і безе!», - розповіла Ольга Сумська про рецепт свого пирога зі сливами.

Отже, для приготування пирога за рецептом свекрухи Ольги Сумської, знадобляться такі продукти:

Свіжі сливи 700 гр (аби вистачило покрити тісто), борошно - 3 стакани плюс один на заміс, вершкове масло 200 гр., 4 яйця, ванільний цукор, розпушувач або дрібка соди, сік лимону столова ложка, цукор – півтора стакани.

Для початку Ольга Сумська радить дуже обережно відділити жовтки від білків.

«Якщо навіть грам потрапить до жовтку, не зібʼється!», - наголошує Ольга Сумська.

Далі білки необхідно поставити в холодильник. Чотири жовтки збиваємо з цукром – можна взяти більше, ніж пів-склянки – на власний смак.

Збиті жовтки вводимо до борошна, каже Ольга Сумська.

«На терці (крупній) натираємо холодне вершкове масло (я беру зазвичай пачку), все змішуємо руками і додаємо розпушувач (пів чайної ложки) погашений соком лимона (або харчову соду, теж пів чайної ложки), вийде столова ложка з соком лимону. Трохи почекайте аби поширіло (загасити) і вливайте в тісто!», - каже Ольга Сумська.

Далі додаємо ванільний цукор.

«Місимо! Борошна, скільки візьме з цих 4 стаканів! Тісто не має липнути до рук», - пояснює Ольга Сумська.

Потім, згідно з рецептом, формуємо кульку і кладемо до холодильника на 10/15 хвилин. Тим часом, каже Ольга Сумська, збиваємо білки до піків, поступово вводячи трохи більше, ніж півстакана цукру і чайну ложечку лимонного соку.

«Має вийти густа, стійка маса!», - наголошує Сумська.

Її теж ставимо в холодильник.

Далі миємо і витираємо рушником сливи, чистимо від кісточок.

Виймаємо тісто з холоду, розкатуємо на пергаменті тоненько по формі деко, викладаємо на тісто сливи і відправляємо в духовку на 20/30 хв. Треба, щоб пиріг зарум’янився. Температура випікання 160.

«Я люблю аби було гарно пропечене, тоді сливи дають трохи соку, запікається як треба!», - зізнається Ольга Сумська.

Наступний крок – виймаємо деко з тістом і сливами з духовки і покриваємо густенько збитими білками! І знову відправляємо у духовку – запікаємо ще 5-7 хв, аби, як каже Сумська, білки взялися румʼянцем!

«Різати теплим», - наголошує Ольга Сумська.

Розхвалюючи свій фірмовий пісочний пиріг зі сливами, Ольга Сумська каже: «Це суперсмак! Можна проковтнути язика… До речі, цей пиріг можна готувати з вишнями (з компоту теж), але відтиснути трохи сік, з яблуками, абрикосами!».

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