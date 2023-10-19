Ольга Сумська вирішила спекти свій фірмовий пісочний пиріг зі сливами, пише Politeka.net.
«Рецепт передався від моєї свекрухи, Ліни Петрівни. Дійсно, надзвичайно вдале поєднання ніжного тіста, ягід або фруктів і безе!», - розповіла Ольга Сумська про рецепт свого пирога зі сливами.
Отже, для приготування пирога за рецептом свекрухи Ольги Сумської, знадобляться такі продукти:
Свіжі сливи 700 гр (аби вистачило покрити тісто), борошно - 3 стакани плюс один на заміс, вершкове масло 200 гр., 4 яйця, ванільний цукор, розпушувач або дрібка соди, сік лимону столова ложка, цукор – півтора стакани.
Для початку Ольга Сумська радить дуже обережно відділити жовтки від білків.
«Якщо навіть грам потрапить до жовтку, не зібʼється!», - наголошує Ольга Сумська.
Далі білки необхідно поставити в холодильник. Чотири жовтки збиваємо з цукром – можна взяти більше, ніж пів-склянки – на власний смак.
Збиті жовтки вводимо до борошна, каже Ольга Сумська.
«На терці (крупній) натираємо холодне вершкове масло (я беру зазвичай пачку), все змішуємо руками і додаємо розпушувач (пів чайної ложки) погашений соком лимона (або харчову соду, теж пів чайної ложки), вийде столова ложка з соком лимону. Трохи почекайте аби поширіло (загасити) і вливайте в тісто!», - каже Ольга Сумська.
Далі додаємо ванільний цукор.
«Місимо! Борошна, скільки візьме з цих 4 стаканів! Тісто не має липнути до рук», - пояснює Ольга Сумська.
Потім, згідно з рецептом, формуємо кульку і кладемо до холодильника на 10/15 хвилин. Тим часом, каже Ольга Сумська, збиваємо білки до піків, поступово вводячи трохи більше, ніж півстакана цукру і чайну ложечку лимонного соку.
«Має вийти густа, стійка маса!», - наголошує Сумська.
Її теж ставимо в холодильник.
Далі миємо і витираємо рушником сливи, чистимо від кісточок.
Виймаємо тісто з холоду, розкатуємо на пергаменті тоненько по формі деко, викладаємо на тісто сливи і відправляємо в духовку на 20/30 хв. Треба, щоб пиріг зарум’янився. Температура випікання 160.
«Я люблю аби було гарно пропечене, тоді сливи дають трохи соку, запікається як треба!», - зізнається Ольга Сумська.
Наступний крок – виймаємо деко з тістом і сливами з духовки і покриваємо густенько збитими білками! І знову відправляємо у духовку – запікаємо ще 5-7 хв, аби, як каже Сумська, білки взялися румʼянцем!
«Різати теплим», - наголошує Ольга Сумська.
Розхвалюючи свій фірмовий пісочний пиріг зі сливами, Ольга Сумська каже: «Це суперсмак! Можна проковтнути язика… До речі, цей пиріг можна готувати з вишнями (з компоту теж), але відтиснути трохи сік, з яблуками, абрикосами!».
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