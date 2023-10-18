Ідеальний сніданок має бути корисним, поживним, швидким і Ольга Сумська знає, як це зробити.

Ольга Сумська поділилася рецептом сніданку, який сподобається багатьом. Це кавово-банановий смузі.

Для рецепту кавово-бананового смузі, який показала Ольга Сумська в ефірі одного з українських телеканалів, необхідні такі інгредієнти:

Кава охолоджена - 70 мл, молоко - 50 мл, банан - 1 шт, вершкове морозиво - 100 г, а також тертий чорний шоколад - за смаком.

Спершу необхідно очистити від шкірки банан і нарізати його на шматочки. Викладаємо в чашу блендеру. Каву заварюємо завчасно і, вже охолодженою, також відправляємо в чашу блендера. Додаємо морозиво і молоко.

«Збиваємо всю цю суміш блендером», - каже про наступний крок Ольга Сумська.

Маса має вийти однорідною із густою пінною шапкою.

От і все, кавово-банановий смузі готовий! Наливаємо в склянку і зверху можна натерти трохи шоколаду.

Час приготування кавово-бананового смузі за рецептом Ольги Сумської - всього 10 хвилин.

Зазначимо, що вчені встановили - користь кави значно перевищує її шкоду. Якщо пити 3-4 чашки щодня, то напій вбереже від раку печінки, шкіри та простати. Ризик їх виникнення скоротиться на цілих 18%, стверджують вчені.

Однак слід взяти до уваги, що розчинна кава є найбільш шкідливим продуктом серед кавової різноманітності, що обумовлено технологією його приготування.

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