Сирники одна з найулюбленіших страв українців ще з дитинства, вони чудово підходять як для корисного сніданку, так і для смачної вечері.

Подавати сирники можна з медом, сметаною, джемом і варенням, цукровою пудрою і згущенкою, нагадує Politeka.net.

Зазвичай сирники готуються на пательні, але за цим рецептом вона не знадобиться. Втім, як і пшеничне борошно. Сирники за цим простим рецептом готуються навіть без цукру.

Для приготування сирників без цукру та пшеничного борошна знадобляться такі інгредієнти:

400 г кисломолочного сиру, 1 яйце, 1 ч.л стевії абож будь-який цукрозамінник, дрібка солі, розпушувач для тіста, трошки цедри лимона по бажанню і 3 с.л кукурудзяного борошна (можна замінити його вівсяним, рисовим, цільнозерновим чи гречаним).

До киломолочного сиру додаємо яйце і стевію (або ж будь-який цукрозамінник, навіть мед), пів чайної ложки розпушувача для тіста, дрібку солі і цедри лимона.

Вимішуємо суміш до однорідної консистенції і додаємо борошно. Знов перемішуємо.

Перед формуванням сирничків робочу поверхню треба трохи присипати борошном.

Викладаємо сформовані сирнички на форму для випікання, застелену пергаментним папером.

Випікаємо сирнички при температурі 180 градусів впродовж 15 хвилин. Через зазначений час – перегортаємо кожен сирник на інший бік, щоб вона також підрум’янилась. Знов відправляєму у духовку ще на 5-7 хвилин.

Готові сирнички можна полити джемом або медом. Все, можна подавати до столу!

Зазначимо, що перші сирники, за однією з версій, з'явились в Стародавній Греції.

В Україні найвідомішими є сирники з родзинками, рідше з іншими сухофруктами (наприклад, з курагою, чорносливом, горіхами тощо).

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