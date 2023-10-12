Сырники одно из самых любимых блюд украинцев еще с детства, они отлично подходят как для полезного завтрака, так и для вкусного ужина.

Подавать сырники можно с медом, сметаной, джемом и вареньем, сахарной пудрой и сгущенкой, напоминает Politeka.net.

Обычно сырники готовятся на сковороде, но по этому рецепту она не пригодится. Впрочем, как и пшеничная мука. Сырники по этому простому рецепту готовятся даже без сахара.

Для приготовления сырников без сахара и пшеничной муки понадобятся следующие ингредиенты:

400 г кисломолочного сыра, 1 яйцо, 1 ч.л стевии или любой сахарозаменитель, щепотка соли, разрыхлитель для теста, немножко цедры лимона по желанию и 3 с.л кукурузной муки (можно заменить ее овсяной, рисовой, цельнозерновой или гречневой).

К киломолочному сыру добавляем яйцо и стевию (или любой сахарозаменитель, даже мед), пол-чайной ложки разрыхлителя для теста, щепотку соли и цедры лимона.

Вымешиваем смесь до однородной консистенции и добавляем муку. Снова перемешиваем.

Перед формированием сырничков рабочую поверхность нужно немного присыпать мукой.

Выкладываем сформированные сырнички на форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой.

Выпекаем сырнички при температуре 180 градусов в течение 15 минут. Через указанное время – переворачиваем каждый сырник на другую сторону, чтобы она также подрумянилась. Снова отправляем в духовку еще на 5-7 минут.

Готовые сырнички можно полить джемом или медом. Все, можно подавать на стол!

Отметим, первые сырники, по одной из версий, появились в Древней Греции.

В Украине наиболее известны сырники с изюмом, реже с другими сухофруктами (например, с курагой, черносливом, орехами и т.п.).

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