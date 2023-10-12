Подавать сырники можно с медом, сметаной, джемом и вареньем, сахарной пудрой и сгущенкой, напоминает Politeka.net.
Обычно сырники готовятся на сковороде, но по этому рецепту она не пригодится. Впрочем, как и пшеничная мука. Сырники по этому простому рецепту готовятся даже без сахара.
Для приготовления сырников без сахара и пшеничной муки понадобятся следующие ингредиенты:
400 г кисломолочного сыра, 1 яйцо, 1 ч.л стевии или любой сахарозаменитель, щепотка соли, разрыхлитель для теста, немножко цедры лимона по желанию и 3 с.л кукурузной муки (можно заменить ее овсяной, рисовой, цельнозерновой или гречневой).
К киломолочному сыру добавляем яйцо и стевию (или любой сахарозаменитель, даже мед), пол-чайной ложки разрыхлителя для теста, щепотку соли и цедры лимона.
Вымешиваем смесь до однородной консистенции и добавляем муку. Снова перемешиваем.
Перед формированием сырничков рабочую поверхность нужно немного присыпать мукой.
Выкладываем сформированные сырнички на форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой.
Выпекаем сырнички при температуре 180 градусов в течение 15 минут. Через указанное время – переворачиваем каждый сырник на другую сторону, чтобы она также подрумянилась. Снова отправляем в духовку еще на 5-7 минут.
Готовые сырнички можно полить джемом или медом. Все, можно подавать на стол!
Отметим, первые сырники, по одной из версий, появились в Древней Греции.
В Украине наиболее известны сырники с изюмом, реже с другими сухофруктами (например, с курагой, черносливом, орехами и т.п.).
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