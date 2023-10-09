По этому рецепту тыквенная каша получится невероятно вкусной, а главное – быстро и просто.

Рецептов тыквенной каши большое количество, но именно на этот способ приготовления следует обратить внимание из-за его легкости, полезности и высоких вкусовых качеств.

Самая вкусная тыквенная каша получится благодаря пшену. Для этого легкого и быстрого рецепта тыквенной каши понадобится тыква, нарезанная кубиками – ее следует насыпать в кастрюльку. Туда же насыпаем пшено. Перед этим его необходимо промыть и залить на десять минут кипятком.

Также в кастрюльку, к тыкве и каше, добавляем щепотку соли и сахара по вкусу. Заливаем водой, доводим до кипения на маленьком огне около 15 минут, периодически помешивая. Если же вода испарилась, а тыква осталась твердой – следует добавить еще немного воды.

Далее – заливаем молоком, доводим до кипения и провариваем около 20 минут. Внимание, не забывайте помешивать, иначе каша может пригореть.

Напоследок к каше можно добавить сливочное масло и дать ей постоять на маленьком огне еще несколько минут. Еще один секрет вкусной каши – замотать кастрюлю с кашей в теплое полотенце, одеяло. Через десять минут можно наслаждаться.

Отметим, что тыквенная каша очень полезна – она расширяет сосуды, снижая повышенное артериальное давление, стабилизирует обменные процессы, нормализует работу органов пищеварения и выделения и даже успокаивает нервную систему.

В тыкве содержатся витамины С, В1, В2, В5, В6, Е, РР. Кроме того тыква богата железом, фосфором, кальцием, калием, магнием, медью, белками, жирами и углеводами.

Тыквенную кашу рекомендуют есть тем, кто страдает заболеванием желудка, в том числе и язвой. Поможет этот продукт и тем, кто хочет похудеть.

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