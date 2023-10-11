Також картопелькою за цим рецептом можна побалувати своїх домашніх, пише Politeka.net.
Для приготування картополі за цим дуже швидким рецептом знадобляться 1 кг очищеної картоплі, 2 ч ложки приправи для картоплі з куркумою, 50-60 мл олії. Сіль та перець додаємо за смаком.
Картоплю ріжемо шматочками і варимо. Її потрібно довести до кипіння і прокип’ятити 3-4 хвилини, більше не треба. А поки вмикаємо духову шафу – ставимо на 180 градусів на верхній і нижній підігрів.
Коли картопля закіпить, її треба трохи підсолити. Через 3-4 хвилини зливаємо воду і додаємо до картоплі приправу, олію, сіль, перець або суміш перців. Перемішуємо. Потім треба трохи змастити деко олією, рівно викласти картоплю і відправити її у духовку.
Хвилин через десять картоплю треба перевірити, а ще хвилин через п’ятнадцять вона буде готовою.
За цим рецептом картопля буде запашна красива, апетитна, дуже смачна, з хрусткою скоринкою зверху і м’якою всередині.
Перед подачею на стіл можна посипати картопельку зеленню і часничком.
Зазначимо, що споживаючи картоплю, людина значною мірою насичує свій організм мінеральними солями, які виконують найважливіші функції в процесі життєдіяльності. Окрім харчової цінності, картопля має лікувальні та косметичні властивості.
Бульби картоплі містять і вітаміни (Е, К, Д, РР, В, В6, В2, В, С), та фолієву кислоту, кислоти лимонну, хлорогеновую і кавову.
Однак слід пам’ятати, що в картоплі багато вуглеводів, тому вона дуже калорійна. Її калорійність вище інших овочів приблизно в 3 рази. Тому ті, хто намагається скинути зайву вагу, повинні обмежити прийом страв з картоплі.
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