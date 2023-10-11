Картопля за цим рецептом готується дуже просто, а головне швидко, тож буде чим порадувати гостей, які несподівано вирішили завітати.

Також картопелькою за цим рецептом можна побалувати своїх домашніх, пише Politeka.net.

Для приготування картополі за цим дуже швидким рецептом знадобляться 1 кг очищеної картоплі, 2 ч ложки приправи для картоплі з куркумою, 50-60 мл олії. Сіль та перець додаємо за смаком.

Картоплю ріжемо шматочками і варимо. Її потрібно довести до кипіння і прокип’ятити 3-4 хвилини, більше не треба. А поки вмикаємо духову шафу – ставимо на 180 градусів на верхній і нижній підігрів.

Коли картопля закіпить, її треба трохи підсолити. Через 3-4 хвилини зливаємо воду і додаємо до картоплі приправу, олію, сіль, перець або суміш перців. Перемішуємо. Потім треба трохи змастити деко олією, рівно викласти картоплю і відправити її у духовку.

Хвилин через десять картоплю треба перевірити, а ще хвилин через п’ятнадцять вона буде готовою.

За цим рецептом картопля буде запашна красива, апетитна, дуже смачна, з хрусткою скоринкою зверху і м’якою всередині.

Перед подачею на стіл можна посипати картопельку зеленню і часничком.

Зазначимо, що споживаючи картоплю, людина значною мірою насичує свій організм мінеральними солями, які виконують найважливіші функції в процесі життєдіяльності. Окрім харчової цінності, картопля має лікувальні та косметичні властивості.

Бульби картоплі містять і вітаміни (Е, К, Д, РР, В, В6, В2, В, С), та фолієву кислоту, кислоти лимонну, хлорогеновую і кавову.

Однак слід пам’ятати, що в картоплі багато вуглеводів, тому вона дуже калорійна. Її калорійність вище інших овочів приблизно в 3 рази. Тому ті, хто намагається скинути зайву вагу, повинні обмежити прийом страв з картоплі.

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