Также картошечкой по этому рецепту можно побаловать своих домашних, пишет Politeka.net.
Для приготовления картофеля по этому очень быстрому рецепту понадобятся 1 кг очищенного картофеля, 2 ч ложки приправы для картофеля с куркумой, 50-60 мл масла. Соль и перец добавляем по вкусу.
Картошку режем кусочками и варим. Ее нужно довести до кипения и прокипятить 3-4 минуты, больше не нужно. А пока включаем духовой шкаф – ставим на 180 градусов на верхний и нижний подогрев.
Когда картофель закипит, его нужно немного подсолить. Через 3-4 минуты сливаем воду и добавляем в картофель приправу, растительное масло, соль, перец или смесь перцев. Перемешиваем. Затем нужно немного смазать противень маслом, ровно выложить картофель и отправить его в духовку.
Минут через десять картофель нужно проверить, а еще минут через пятнадцать он будет готов.
По этому рецепту картофель будет ароматный, красивый, аппетитный, очень вкусный, с хрустящей корочкой сверху и мягким внутри.
Перед подачей на стол можно посыпать картофель зеленью и чесноком.
Отметим, что употребляя картофель, человек в значительной степени насыщает свой организм минеральными солями, выполняющими важнейшие функции в процессе жизнедеятельности. Кроме пищевой ценности, картофель обладает лечебными и косметическими свойствами.
Картофель содержат и витамины (Е, К, Д, РР, В, В6, В2, В, С), и фолиевую кислоту, кислоты лимонную, хлорогеновую и кофейную.
Однако следует помнить, что в картофеле много углеводов, поэтому он очень калорийный. Его калорийность выше других овощей примерно в 3 раза. Поэтому те, кто пытается сбросить лишний вес, должны ограничить прием блюд из картофеля.
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