Картофель по этому рецепту готовится очень просто, а главное быстро, так что будет чем порадовать гостей, которые неожиданно решили заглянуть.

Также картошечкой по этому рецепту можно побаловать своих домашних, пишет Politeka.net.

Для приготовления картофеля по этому очень быстрому рецепту понадобятся 1 кг очищенного картофеля, 2 ч ложки приправы для картофеля с куркумой, 50-60 мл масла. Соль и перец добавляем по вкусу.

Картошку режем кусочками и варим. Ее нужно довести до кипения и прокипятить 3-4 минуты, больше не нужно. А пока включаем духовой шкаф – ставим на 180 градусов на верхний и нижний подогрев.

Когда картофель закипит, его нужно немного подсолить. Через 3-4 минуты сливаем воду и добавляем в картофель приправу, растительное масло, соль, перец или смесь перцев. Перемешиваем. Затем нужно немного смазать противень маслом, ровно выложить картофель и отправить его в духовку.

Минут через десять картофель нужно проверить, а еще минут через пятнадцать он будет готов.

По этому рецепту картофель будет ароматный, красивый, аппетитный, очень вкусный, с хрустящей корочкой сверху и мягким внутри.

Перед подачей на стол можно посыпать картофель зеленью и чесноком.

Отметим, что употребляя картофель, человек в значительной степени насыщает свой организм минеральными солями, выполняющими важнейшие функции в процессе жизнедеятельности. Кроме пищевой ценности, картофель обладает лечебными и косметическими свойствами.

Картофель содержат и витамины (Е, К, Д, РР, В, В6, В2, В, С), и фолиевую кислоту, кислоты лимонную, хлорогеновую и кофейную.

Однако следует помнить, что в картофеле много углеводов, поэтому он очень калорийный. Его калорийность выше других овощей примерно в 3 раза. Поэтому те, кто пытается сбросить лишний вес, должны ограничить прием блюд из картофеля.

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