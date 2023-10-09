За цим рецептом гарбузова каша вийде неймовірно смачною, а головне – швидко і просто.

Рецептів гарбузової каші велика кількість, але саме на цей спосіб приготування варто звернути увагу через його легкість, корисність і високі смакові якості.

Найсмачнішою гарбузова каша вийде завдяки пшону. Для цього легкого та швидкого рецепту гарбузової каші знадобиться гарбуз, нарізаний кубиками - його слід насипати в каструльку. Туди ж насипаємо пшоно. Перед цим його необхідно промити і залити на десять хвилин окропом.

Також в каструльку, до гарбуза і каші додаємо дрібку солі і цукру за смаком. Заливаємо водою, доводимо до кипіння на маленькому вогні близько 15 хвилин, періодично помішуючи. Якщо ж вода випарувалася, а гарбуз залишився твердим – слід додати ще трішки води.

Далі – заливаємо молоком, доводимо до кипіння і проварюємо близько 20 хвилин. Увага, не забувайте помішувати, інакше каша може пригоріти.

Наостанок до каші можна додати вершкового масла і дати їй постояти на маленькому вогні ще кілька хвилин. Ще один секрет смачної каші – каструлю з кашею в теплий рушник або ковдру. Через десять хвилин можна насолоджуватись.

Зазначимо, що гарбузова каша дуже корисна – вона розширює судини, знижуючи підвищений артеріальний тиск, стабілізує обмінні процеси, нормалізує роботу органів травлення та виділення і навіть заспокоює нервову систему.

В гарбузі містяться вітаміни С, В1, В2, В5, В6, Е, РР. Окрім того гарбуз багатий на залізо, фосфор, кальцій, калій, магній, мідь, білки, жири та вуглеводи.

Гарбузову кашу рекомендують їсти тим хто страждає на захворювання шлунку, в тому числі і виразку. Допоможе цей продукт і тим, хто хоче схуднути.

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