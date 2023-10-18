Идеальный завтрак должен быть полезным, питательным, быстрым и Ольга Сумская знает, как это сделать.

Ольга Сумская поделилась рецептом завтрака, который понравится многим. Это кофейно-банановый смузи.

Для рецепта кофейно-бананового смузи, который показала Ольга Сумская в эфире одного из украинских телеканалов, необходимы следующие ингредиенты:

Кофе охлажденный – 70 мл, молоко – 50 мл, банан – 1 шт, сливочное мороженое – 100 г, а также тертый черный шоколад – по вкусу.

Для начала необходимо очистить от кожуры банан и нарезать его на кусочки. Выкладываем в чашу блендера. Кофе завариваем раньше и, уже охлажденным, также отправляем в чашу блендера. Добавляем мороженое и молоко.

«Сбивает всю эту смесь блендером», – говорит о следующем шаге Ольга Сумская.

Масса должна получиться однородной с густой пенной шапкой.

Вот и все, кофейно-банановый смузи готов! Наливаем в стакан и сверху можно натереть немного шоколада.

Время приготовления кофейно-бананового смузи по рецепту Ольги Сумской – всего 10 минут.

Отметим, что ученые установили - польза кофе значительно превышает его вред. Если пить 3-4 чашки каждый день, то напиток убережет от рака печени, кожи и простаты. Риск их возникновения сократится на 18%, утверждают ученые.

Однако следует учесть, что растворимый кофе является наиболее вредным продуктом среди кофейного разнообразия, что обусловлено технологией его приготовления.

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