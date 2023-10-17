Кухня Японії, розповів переможець «Мастер Шеф» Артем Кабулахін, йому дуже цікава.
Тож своїм підписникам Артем вирішив показати «кльовий рецепт традиційного японського парового омлету чаван-муши».
За правилами, підкреслює переможець «МастерШеф» на своїй сторінці в Інстаграм, його готують в тому ж посуді, в якому і подають, тому він взяв гарну глиняну чашу.
Спочатку переможець «МастерШеф» збив яйця з яловичим бульйоном в співвідношенні 1(яйця):3(бульйон).
«В оригіналі береться традиційний японський бульйон даші, але давайте вже не будемо так ідеальо слідувати правилам, введемо трохи своїх», - підкреслив кулінар.
Далі переможець «Мастер Шеф» посолив яйця з бульйоном, сушені зморшки, які попередньо замочив, і поставив готуватись на імпровізовану парову баню.
Артем зазначив, що парову баню він зробив, бо поки не має пароварки.
«Парова баня була зрехтована з каструлі, на дно якої поставлена тарілка. Наберіть води по рівень трішки більший висоти тарілки, на тарілку ставте чашу з омлетом», - розповвів переможець «МастерШеф».
На готовий омлет Артем виклав мортаделлу, притер все чорним кардамоном і додав кунжутньої олії для смаку.
«Вийшла така собі італьяно-японо страва. Італійці в шоці, японцям - паралельно, нам з вами смачно. Це до того, що експериментуйте», - зазначив переможець «МастерШеф».
Останні новини України:
Ароматні і ніжні - Ольга Сумська дала надшвидкий рецепт курячих млинців.
Суддя "Мастер Шеф" Мартиновська дала рецепт яблучного пирога.
Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" дав незвичайний рецепт дерунів із сиром і рибою.