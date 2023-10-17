Переможець «Мастер Шеф» надихнувся японськими стравами і показав оригінальний і смачний рецепт омлета, який можна приготувати на українській кухні.

Кухня Японії, розповів переможець «Мастер Шеф» Артем Кабулахін, йому дуже цікава.

Тож своїм підписникам Артем вирішив показати «кльовий рецепт традиційного японського парового омлету чаван-муши».

За правилами, підкреслює переможець «МастерШеф» на своїй сторінці в Інстаграм, його готують в тому ж посуді, в якому і подають, тому він взяв гарну глиняну чашу.

Спочатку переможець «МастерШеф» збив яйця з яловичим бульйоном в співвідношенні 1(яйця):3(бульйон).

«В оригіналі береться традиційний японський бульйон даші, але давайте вже не будемо так ідеальо слідувати правилам, введемо трохи своїх», - підкреслив кулінар.

Далі переможець «Мастер Шеф» посолив яйця з бульйоном, сушені зморшки, які попередньо замочив, і поставив готуватись на імпровізовану парову баню.

Артем зазначив, що парову баню він зробив, бо поки не має пароварки.

«Парова баня була зрехтована з каструлі, на дно якої поставлена тарілка. Наберіть води по рівень трішки більший висоти тарілки, на тарілку ставте чашу з омлетом», - розповвів переможець «МастерШеф».

На готовий омлет Артем виклав мортаделлу, притер все чорним кардамоном і додав кунжутньої олії для смаку.

«Вийшла така собі італьяно-японо страва. Італійці в шоці, японцям - паралельно, нам з вами смачно. Це до того, що експериментуйте», - зазначив переможець «МастерШеф».

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