Победитель "Мастер Шеф" вдохновился японскими блюдами и показал оригинальный и вкусный рецепт омлета, который можно приготовить на украинской кухне.

Кухня Японии, рассказал победитель "Мастер Шеф" Артем Кабулахин, ему очень интересна.

Поэтому своим подписчикам Артем решил показать «клевый рецепт традиционного японского парового омлета чаван-муши».

По правилам, подчеркивает победитель «Мастер Шеф» на своей странице в Инстаграм, его готовят в той же посуде, в которой и подают, поэтому он взял красивую глиняную чашу.

Сначала победитель «Мастер Шеф» сбил яйца с говяжьим бульоном в соотношении 1(яйца):3(бульон).

«В оригинале берется традиционный японский бульон даши, но давайте уже не будем так идеально следовать правилам, введем немного своих» , - подчеркнул кулинар.

Далее победитель «Мастер Шеф» посолил яйца с бульоном, сушеные сморчки, которые предварительно замочил, и поставил готовиться на импровизированную паровую баню.

Артем отметил, что паровую баню он сделал, потому что у него пока нет пароварки.

«Паровая баня была сделана из кастрюли, на дно которой поставлена ​​тарелка. Наберите воды по уровню немного больше высоты тарелки, на тарелку ставьте чашу с омлетом», - рассказал победитель «Мастер Шеф».

На готовый омлет Артем выложил мортаделлу, притер все черным кардамоном и добавил кунжутное масло для вкуса.

«Получилось некое итальяно-японское блюдо. Итальянцы в шоке, японцам – параллельно, нам с вами вкусно. Это к тому, что экспериментируйте» , - отметил победитель «Мастер Шеф».

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