Кухня Японии, рассказал победитель "Мастер Шеф" Артем Кабулахин, ему очень интересна.
Поэтому своим подписчикам Артем решил показать «клевый рецепт традиционного японского парового омлета чаван-муши».
По правилам, подчеркивает победитель «Мастер Шеф» на своей странице в Инстаграм, его готовят в той же посуде, в которой и подают, поэтому он взял красивую глиняную чашу.
Сначала победитель «Мастер Шеф» сбил яйца с говяжьим бульоном в соотношении 1(яйца):3(бульон).
«В оригинале берется традиционный японский бульон даши, но давайте уже не будем так идеально следовать правилам, введем немного своих» , - подчеркнул кулинар.
Далее победитель «Мастер Шеф» посолил яйца с бульоном, сушеные сморчки, которые предварительно замочил, и поставил готовиться на импровизированную паровую баню.
Артем отметил, что паровую баню он сделал, потому что у него пока нет пароварки.
«Паровая баня была сделана из кастрюли, на дно которой поставлена тарелка. Наберите воды по уровню немного больше высоты тарелки, на тарелку ставьте чашу с омлетом», - рассказал победитель «Мастер Шеф».
На готовый омлет Артем выложил мортаделлу, притер все черным кардамоном и добавил кунжутное масло для вкуса.
«Получилось некое итальяно-японское блюдо. Итальянцы в шоке, японцам – параллельно, нам с вами вкусно. Это к тому, что экспериментируйте» , - отметил победитель «Мастер Шеф».
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