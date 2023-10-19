Ольга Сумская решила испечь свой фирменный песочный пирог со сливами, пишет Politeka.net.

«Рецепт передался от моей свекрови, Лины Петровны. Действительно, очень удачное сочетание нежного теста, ягод или фруктов и безе!», - рассказала Ольга Сумская о рецепте своего пирога со сливами.

Итак, для приготовления пирога по рецепту свекрови Ольги Сумской понадобятся следующие продукты:

Свежие сливы 700 гр (чтобы хватило покрыть тесто), мука – 3 стакана плюс один на замес, сливочное масло 200 гр., 4 яйца, ванильный сахар, разрыхлитель или щепотка соды, сок лимона столовая ложка, сахар – полтора стакана.

Для начала Ольга Сумская советует очень аккуратно отделить желтки от белков.

«Если даже грамм попадет в желток, не собьется!» , - отмечает Ольга Сумская.

Далее белки нужно поставить в холодильник. Четыре желтка взбиваем с сахаром – можно взять больше, чем полстакана – на собственный вкус.

Сбитые желтки вводим в муку, говорит Ольга Сумская.

«На терке (крупной) натираем холодное сливочное масло (я беру обычно пачку), все смешиваем руками и добавляем разрыхлитель (пол чайной ложки) погашенный соком лимона (или пищевую соду, тоже полчайной ложки), получится столовая ложка с соком лимона. Немного подождите, чтобы распространилось (потушить) и вливайте в тесто!» , – говорит Ольга Сумская.

Далее добавляем ванильный сахар.

«Месим! Муки сколько возьмет из этих 4 стаканов! Тесто не должно липнуть к рукам», - объясняет Ольга Сумская.

Затем, согласно рецепту, формируем шарик и кладем в холодильник на 10/15 минут. Тем временем, говорит Ольга Сумская, взбиваем белки до пиков, постепенно вводя чуть больше полустакана сахара и чайную ложечку лимонного сока.

«Должна получиться густая, стойкая масса!» , - подчеркивает Сумская.

Ее тоже ставим в холодильник.

Далее моем и вытираем полотенцем сливы, чистим от косточек.

Вынимаем тесто из холода, раскатываем на пергаменте тоненько по форме противня, выкладываем на тесто сливы и отправляем в духовку на 20/30 мин. Надо, чтобы пирог зарумянился. Температура выпечки 160.

«Я люблю, чтобы было хорошо пропеченное, тогда сливы дают немного сока, запекается как надо!» , – признается Ольга Сумская.

Следующий шаг – вынимаем противень с тестом и сливами из духовки и покрываем густо взбитыми белками! И снова отправляем в духовку – запекаем еще 5-7 мин, чтобы, как говорит Сумская, белки взялись румянцем!

«Резать теплым», – отмечает Ольга Сумская.

Расхваливая свой фирменный песочный пирог со сливами, Ольга Сумская говорит: «Это супервкус! Можно проглотить язык… Кстати, этот пирог можно готовить с вишнями (из компота тоже), но отжать немного сок, с яблоками, абрикосами!».

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