Актриса и телеведущая Ольга Сумская знает множество рецептов, любит готовить и относится к кухне, как к творческой студии, где можно экспериментировать.

Один из рецептов Ольги Сумской – быстрая шаурма.

Для приготовления по этому рецепту Ольги Сумской понадобятся следующие ингредиенты: лаваш – 1 шт, сосиски – 2 шт, листья салата – по вкусу, морковь по-корейски – 50 г, огурец – 1 шт, помидор – 2-3 шт, кетчуп – за вкусом, майонез – по вкусу и горчица – по вкусу.

Сначала Ольга Сумская советует нарезать огурец и помидор кружочками. Отрезаем от большого лаваша половинку и выкладываем на нее листья салата, добавляем немного майонеза.

«Если вы не употребляете майонез, можно использовать густой йогурт» , - советует Ольга Сумская.

Сверху на листья салата и майонез выкладываем две сосиски, далее морковь по-корейски и кусочки огурца. Сверху смазываем горчичкой и выкладываем кусочки помидора.

"А на помидорчик пойдет кетчуп!" , – рассказывает Ольга Сумская о ходе приготовления быстрой шаурмы.

Далее нагреваем сухую сковороду. Ольга Сумская советует – если у вас есть гриль, обязательно используйте его, так домашняя шаурма получится еще вкуснее.

Далее осторожно заворачиваем лаваш и выкладываем шаурму на разогретую сковороду, поджариваем с обеих сторон.

Лаваш должен быть тепленьким, слишком его не поджариваем.

Шаурму можно разрезать на две половинки и подавать к столу. Приготовление быстрой шаурмы по рецепту от Ольги Сумской – 10 минут.

Отметим, классический рецепт шаурмы – это когда в лаваш заворачивают мясо говядины, баранины или курицы, маринованный огурец, перец, свежие томаты, лук и зелень. Все это заливается соусом из йогурта. К турецкой шаурме всегда подают соления, острый перец и айран.

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