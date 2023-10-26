Переможниця і суддя «Мастер Шеф» Ольга Мартиновська поділилася швидким і дуже простим рецептом коржиків, які не треба випікати у духовці.

Ольга Мартиновська каже, що ці коржики вона обожнює з дитинства, пише Politeka.net.

За словами судді «Мастер Шеф», коли в мами не було часу випікати хліб, вона смажила коржики - великі на всю сковорідку, або маленькі ромбиками.

«З медом, варенням, молочком, ряжанкою. Коржики на кефірі просто розліталися, як тільки мама знімала їх зі сковорідки!», - розповіла Мартиновська.

Суддя «Мастер Шеф» підкреслює, що тісто для домашніх коржиків таке ж саме як на парові вареники, тільки його смажимо на олії.

Отже, для приготування домашніх коржиків по рцепту Ольги Мартиновської знадобляться такі інгредієнти:

Кефір 0,5 л, одне яйце, сода 1 ч.л., цукор 1 ч.л., сіль ½ ч.л., борошно 600-700 гр., олія для смаження.

Приготування домашніх коржиків розпочинається з того, що в миску вливаємо кефір, додаємо яйце, соду, сіль, цукор. Гарно перемішуємо. Потім поступово вводимо борошно до тих пір, поки тісто не стане цільним.

Але, підкреслює Ольга Мартиновська, воно має залишитися дуже ніжним, живеньким, але таким, що не плине.

Потім, каже Ольга Мартиновська, накриваємо тісто рушником і залишаємо за кімнатної температури на 30 хвилин.

Далі тісто розкатуємо та розрізаємо кола за діаметром пательні, на якій вони будуть смажитись. Або нарізаємо тісто на маленькі ромбики.

Робимо ножем надрізи на поверхні коржиків – щоб вони гарно пропеклися.

Настав час смажити домашні коржики! Для цього на гарячу пательню з олією викладаємо тісто. Готуємо близкьо 8-10 хвилин з кожної сторони на середньому вогні.

«Висока температура нам не треба, підгорить!», - зазначає суддя «Мастер Шеф» Ольга Мартиновська.

От і все, коржики на кефірі готові!

Подавати їх можна з будь-яким напоєм до смаку. До чаю, кави, молока, компоту, узвару – оберіть саме те, що ви любите.

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