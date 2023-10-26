Победительница и судья «Мастер Шеф» Ольга Мартыновская поделилась быстрым и очень простым рецептом коржиков, которые не нужно выпекать в духовке.

Ольга Мартыновская говорит, что эти коржики она обожает с детства, пишет Politeka.net.

По словам судьи «Мастер Шеф», когда у мамы не было времени выпекать хлеб, она жарила коржики – большие на всю сковородку, или маленькие ромбики.

«С медом, вареньем, молочком, ряженкой. Коржики на кефире просто разлетались, как только мама снимала их со сковородки!», - рассказала Мартыновская.

Судья «Мастер Шеф» подчеркивает, что тесто для домашних коржиков такое же как на паровые вареники, только его жарим на масле.

Итак, для приготовления домашних коржиков по рецепту Ольги Мартыновской понадобятся следующие ингредиенты:

Кефир 0,5л, одно яйцо, сода 1 ч.л., сахар 1 ч.л., соль ½ ч.л., мука 600-700 гр., масло для жарки.

Приготовление домашних коржиков начинается с того, что в миску вливаем кефир, добавляем яйцо, соду, соль, сахар. Хорошо перемешиваем. Затем постепенно вводим муку до тех пор пока тесто не станет цельным.

Но, подчеркивает Ольга Мартыновская, оно должно остаться очень нежным, живеньким, но не текущим.

Затем, говорит Ольга Мартыновская, накрываем тесто полотенцем и оставляем при комнатной температуре на 30 минут.

Далее тесто раскатываем и разрезаем круги по диаметру сковороды, на которой они будут жариться. Или нарезаем тесто на небольшие ромбики.

Делаем ножом надрезы на поверхности коржиков – чтобы они хорошо пропеклись.

Пора жарить домашние коржики! Для этого на горячую сковороду с маслом выкладываем тесто. Готовим около 8-10 минут с каждой стороны на среднем огне.

«Высокая температура нам не надо, подгорит!» , – отмечает судья «Мастер Шеф» Ольга Мартыновская.

Вот и все, коржики на кефире готовы!

Подавать их можно с любым напитком по вкусу. К чаю, кофе, молоку, компоту, компоту – выберите именно то, что вы любите.

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