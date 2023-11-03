Победительница, а теперь и судья «Мастер Шеф» Ольга Мартыновская поделилась ценными советами, как правильно выбрать тыкву, которая не испортит блюдо.

Так, Ольга Мартыновская высказалась по поводу тыквы Хоккайдо.

«Его бы я советовала покупать в последнюю очередь», - цитируют Мартыновскую на странице «МастерШеф».

По словам Ольги Мартыновской, у такой тыквы тонкая кожура, но твердая, как бетон.

«В характеристиках пишут о тонком каштановом аромате – нет, нет его там, как и вкуса», - отметила Ольга Мартыновская.

Ольга Мартыновская утешает тех, кто уже купил такую ​​тыкву, потому что витаминов там все же огромное количество.

Следующий сорт тыквы, которой дала характеристика Ольга Мартыновская – мускатный.

Как оказалось, это любимій сорт тыквы Ольги Мартыновской.

«Нежная мякоть и кожа, много полных семян. То, как он пахнет и смакует, позволяет есть его в сыром виде – нарежьте к салату, приготовьте карпачо из тыквы, добавив карпатской брынзы, овощные спагетти», - советует Ольга Мартыновская.

По словам Мартыновской, аромат у такой тыквы невероятный, сладкий, а текстура бархатная.

В личном рейтинге тыквы Ольги Мартыновской сорт мускатный на первом месте.

Мускат-де-Прованс. Вкус этой тыквы Ольга Мартыновская характеризует как кормовой кабак, который ее семья выращивала для поросят и коров.

«Хорошо помню их на запах и вкус, потому что каждый день рубила их в детстве осенью, чтобы покормить скот», – рассказывает Ольга Мартыновская.

По вкусу этот сорт тыкв водянистый и не сладкий.

"Я бы не советовала покупать", - отметила Ольга Мартыновская.

Говоря о тыкве сорта баттернат, Ольга Мартыновская рассказала, что ее также относят к роду мускатных.

Кожа мягкая, пустоты мало, мякоти много и она плотная, ароматная, сладкая. В личном рейтинге Ольги Мартыновской этот солнечный красавец на втором месте.

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