Цей корисний десерт від акторки і телеведучої Ольги Сумської сподобається багатьом, а готувати його зовсім просто.

Для чорносливу у шоколаді за рецептом Ольги Сумської знадобляться такі інгредієнти: чорнослив - 150 г, волоські горіхи - 100 г, шоколад чорний - 100 г, коньяк - 2 ст.л.

За цим рецептом, каже Ольга Сумська, десерт з легкістю можна буде приготувати вдома.

«Це буде назвичайно яскравий смаколик!», - запевняє Ольга Сумська.

Перед приготуванням чорнослив необхідно розмочити. Так він стане м’яким. Горішки подрібнюємо у блендері, але не надто дрібно, щоб шматочки все ж відчувались.

Так само подрібнюємо чорнослив.

Об’єднуємо подрібнені складові , а саме горіхи і чорнослив, в одну миску. Далі додаємо «найцікавіший інгредієнт» - трошки конь’яку.

«Для аромату», - каже Ольга Сумська, додаючи, що він вийшов фастастичний.

Також Ольга Сумська підкреслила, що для таких цукеров цукор не використовується, немає навіть меду.

Після того, як все ретельно перемішано Ольга Сумська зробила з суміші невеличкі кульки.

«Користь чорнослива полягає у здатності нормалізувати кишково-шлункового тракту. А взагалі вживання чорнослива ддопомогає впоратись із занепадом сил, підняти настрій, життєвий тонус, а також підвищити працездатність», - розповіла ольга Сумська.

Цукерочки ставимо у холодильник, хвилин на 15.

Тим часом Ольга Сумська розтопила чорний шоколад на водяній бані.

Виймаємо цукерки з холодильника і ложкою занурюємо у гарячий шоколад. Для того, щоб акуратно витягти можна скористатись шпажкою. Викладаємо цукерку на пергамент і витягаємо шпажку.

Відправляємо партію цукерок до холодильника на 10 хвилин. Шоколад має добре застигнути.

Все, цукерки чорнослив у шоколаді готові!

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