Этот полезный десерт от актрисы и телеведущей Ольги Сумской понравится многим, а готовить его просто.

Для чернослива в шоколаде по рецепту Ольги Сумской понадобятся следующие ингредиенты: чернослив – 150 г, грецкие орехи – 100 г, шоколад черный – 100 г, коньяк – 2 ст.л.

Согласно этому рецепту, говорит Ольга Сумская, десерт с легкостью можно будет приготовить дома.

«Это будет необыкновенно яркий вкус»! , - уверяет Ольга Сумская.

Перед приготовлением чернослив нужно размочить. Так он станет мягким. Орешки измельчаем в блендере, но не слишком мелко, чтобы кусочки все же ощущались.

Так же измельчаем чернослив.

Объединяем измельченные составляющие, а именно орехи и чернослив, в одну миску. Далее добавляем «самый интересный ингредиент» – немножко коньяка.

«Для аромата» , – говорит Ольга Сумская, добавляя, что он получился фастастический.

Также Ольга Сумская подчеркнула, что для таких конфет сахар не используется, нет даже меда.

После того, как все тщательно перемешано, Ольга Сумская сделала из смеси небольшие шарики.

«Польза чернослива заключается в способности нормализовать кишечно-желудочный тракт. А вообще употребление чернослива помогает справиться с упадком сил, поднять настроение, жизненный тонус, а также повысить работоспособность» , - рассказала Ольга Сумская.

Конфеты ставим в холодильник, минут на 15.

Тем временем Ольга Сумская растопила черный шоколад на водяной бане.

Вынимаем конфеты из холодильника и ложкой погружаем в горячий шоколад. Для того чтобы аккуратно вытащить можно воспользоваться шпажкой. Выкладываем конфету на пергамент и вытаскиваем шпажку.

Отправляем партию конфет в холодильник на 10 минут. Шоколад должен хорошо застыть.

Все, конфеты чернослив в шоколаде готовы!

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