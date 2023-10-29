Акторка і телеведуча Ольга Сумська має свій вранішній ритуал, який треба взяти до уваги.

Ольга Сумська розпочинає свій день зовсім не з кави чи чаю.

Кожного ранку Ольга Сумська п’є напій, на приготування якого потрібно всього два інгредієнти.

«Ранок у мене починається зі склянки гарячої води з лимоном», - розповіла Ольга Сумська про «еликсир» молодості та здоров’я.

Ольга Сумська також каже, що п’є воду з лимоном і вдень.

«Тільки хочеться, до речі, щось після обіду смачненького з’їсти – я йду на кухню і знову випиваю дві склянки гарячої води з лимоном», - каже Ольга Сумська.

Зазначимо, що лікарі та науковці запевняють, що саме склянка теплої води зранку покращить травлення, уповільнить старіння та допоможе схуднути.

Серед причин, чому варто кожного ранку приймати склянку теплої води – токсини.

Накопичення токсинів в організмі змушує його старіти швидше, через що людина стає вразливішою до різних хвороб. Тепла вода вимиває токсини з нашого тіла, а ще підвищує еластичність шкіри.

Крім того, склянка теплої води добре стимулює систему травлення.

Випита натщесерце тепла вода підвищує температуру тіла, що, в свою чергу, прискорює метаболізм. Тобто тіло упродовж дня зможе спалити більше калорій.

А от для того, щоб допомогти організму розщеплювати жирові тканини, у теплу воду можна додати лимон.

Вода з лимоном містить багато корисних властивостей - калій, магній, кальцій, залізо, вітаміни С, А і всю підгрупу вітамінів В.

Важливо – для приготування води з лимоном шкірку знімати не потрібно.

Однак слід пам’ятати – вода з лимоном натщесерце спровокує загострення хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту. Тому тим, хто страждає гастритом, панкреатитом та іншими хворобами ШКТ слід відмовитись від додавання у води лимона.

Не можна зловживати таким напоєм і тим, у кого проблеми з сечовим міхуром або є алергія.

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