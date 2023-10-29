Актриса и телеведущая Ольга Сумская имеет свой утренний ритуал, который нужно взять на вооружение.

Ольга Сумская начинает свой день совсем не с кофе или чая.

Каждое утро Ольга Сумская пьет напиток, для приготовления которого требуется всего два ингредиента.

«Утро у меня начинается со стакана горячей воды с лимоном» , - рассказала Ольга Сумская об «эликсире» молодости и здоровья.

Ольга Сумская также говорит, что пьет воду с лимоном и днем.

«Только хочется, кстати, что-то после обеда вкусненького съесть – я иду на кухню и снова выпиваю два стакана горячей воды с лимоном» , – говорит Ольга Сумская.

Отметим, что врачи и ученые уверяют, что именно стакан теплой воды с утра улучшит пищеварение, замедлит старение и поможет похудеть.

Среди причин, почему следует каждое утро принимать стакан теплой воды – токсины.

Накопление токсинов в организме заставляет его стареть быстрее, поэтому человек становится более уязвимым к различным болезням. Теплая вода вымывает токсины из нашего тела, а еще увеличивает упругость кожи.

Кроме того, стакан теплой воды хорошо стимулирует пищеварительную систему.

Выпитая натощак теплая вода повышает температуру тела, что, в свою очередь, ускоряет метаболизм. То есть тело в течение дня сможет сжечь больше калорий.

А вот для того чтобы помочь организму расщеплять жировые ткани, в теплую воду можно добавить лимон.

Вода с лимоном содержит много полезных свойств – калий, магний, кальций, железо, витамины С, А и всю подгруппу витаминов В.

Важно – для приготовления воды с лимоном шкурку снимать не нужно.

Однако следует помнить – вода с лимоном натощак спровоцирует обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Поэтому страдающим гастритом, панкреатитом и другими болезнями ЖКТ следует отказаться от добавления в воду лимона.

Нельзя злоупотреблять таким напитком и тем, у кого проблемы с мочевым пузырем или есть аллергия.

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