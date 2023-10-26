Для цього рецепту акторки і телеведучої Ольги Сумської, знадобляться білі гриби, яйця, майонез, помідори і цибуля, пише Politeka.net.
«Ділюсь улюбленим рецептом з дитинства», - каже Ольга Сумська про фаршировані яйця з білими грибами.
Для приготування спочатку треба зварити вкруту яйця,остудити і вийняти жовтки. Потім необхідно посмажити порізану дрібно цибулю, додати до жовтків.
Далі, каже Ольга Сумська, додаємо борошно з білих грибів.
«Його можна змолоти самому на м‘ясорубці (берете сухі білі гриби в маркеті, або готове борошно з грибів на базарі)», - пояснює Ольга Сумська.
Додаємо солі і перцю за смаком, а також трохи трохи майонезу.
Начиняємо цією масою половинки яєць і з‘єднуємо - трохи обрізаємо ніжку, аби вони стояли.
Потім робимо галявинку з салату або зелені, ставимо «грибочки» - зверху робимо шляпки зі шматочків помідорів. Цяточки малюємо зі сметани.
Як каже Ольга Сумська, смакота получаєтсья фантастичною, а на святковому столі першими з‘їдять саме ці грибочки.
Білий гриб - найкращий з відомих їстівних грибів. Білі гриби мають багато корисних властивостей. Наприклад білий гриб славиться своєю здатністю стимулювати секрецію травних соків.
Завдяки вмісту великої кількості сірки і полісахаридів білі гриби допомагають боротися з онкологічними захворюваннями. Вони також мають протиінфекційні, ранозагоювальні, протипухлинні і тонізуючі властивості.
Під час застуди білі гриби допомагають зупинити запальний процес, скоріше одужати та відновити сили.
За кількістю йоду білий гриб не поступається багатьом морепродуктам.
Продукт також містить білки (3, 7 г на 100 г), харчові волокна (3,2 г). Кількість жирів та вуглеводів є мінімальною (1,7 г та 1,1 г).
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