Ольга Сумская этот рецепт обожает с детства, а, говоря о вкусе, уверяет – фантастически.

Для этого рецепта актрисы и телеведущей Ольги Сумской понадобятся белые грибы, яйца, майонез, помидоры и лук, пишет Politeka.net.

«Делюсь любимым рецептом с детства», – говорит Ольга Сумская о фаршированных яйцах с белыми грибами.

Для приготовления сначала надо сварить вкрутую яйца, охладить и вынуть желтки. Затем необходимо пожарить порезанный мелко лук, добавить в желтки.

Далее, говорит Ольга Сумская, добавляем муку из белых грибов.

«Ее можно смолоть самому на мясорубке (берете сухие белые грибы в маркете, или готовую муку из грибов на базаре)» , – объясняет Ольга Сумская.

Добавляем соли и перца по вкусу, а также немного майонеза.

Начиняем этой массой половинки яиц и соединяем – немного обрезаем ножку, чтобы они стояли.

Затем делаем лужайку из салата или зелени, ставим «грибочки» – сверху делаем шляпки из кусочков помидоров. Точечки рисуем из сметаны.

Как говорит Ольга Сумская, вкуснятина получается фантастической, а на праздничном столе первыми съедят именно эти грибочки.

Белый гриб – лучший из известных съедобных грибов. Белые грибы обладают многими полезными свойствами. К примеру, белый гриб славится своей способностью стимулировать секрецию пищеварительных соков.

Благодаря содержанию большого количества серы и полисахаридов, белые грибы помогают бороться с онкологическими заболеваниями. Они также обладают противоинфекционными, ранозаживляющими, противоопухолевыми и тонизирующими свойствами.

Во время простуды белые грибы помогают остановить воспалительный процесс, скорее выздороветь и восстановить силы.

По количеству йода белый гриб не уступает многим морепродуктам.

Продукт также содержит белки (3, 7 г на 100 г), пищевые волокна (3,2 г). Количество жиров и углеводов является минимальным (1,7 г и 1,1 г).

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