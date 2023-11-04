Телеведуча і акторка Ольга Сумська, ласуючи цими солодкими трубочками, не може стримати емоцій і захвату.

Ольга Сумська спробувала цей незвичайний смаколик в Чехії, пише Politeka.net.

Завітавши до кав’ярня разом із чоловіком Віталієм Борисюком, Ольга Сумська не стрималася і замовила трдло – традиційний чеський смаколик.

Ця солодка трубочка може бути порожньою, але Ольга Сумська не встояла перед наповнючами. Тож трдло для Ольги Сумської зробили з вершками, полуницею і нутелою.

«Це просто фантастика», - розповідала Сумська у захваті.

Такі популярні чеські ласощі, до речі, можна приготувати і вдома.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

Борошно пшеничне: 500 гр, дріжджі швидкодіючі: 7 гр., вода: 100 мл, молоко: 100 мл., масло вершкове м'яке: 100 гр., цукор: 75 гр, 3 яєчні жовтки але і білки теж знадобляться, сіль, цедра 1 апельсина, ванілін 1 гр, Кориця, а також коричневий цукор для обсипання.

Спочатку треба змішати рідини, підігріти до 30 г, додати жовтки, цукор, 400 г борошна, дріжджі і замісити тісто.

Додати м'яке вершкове масло, ванілін, борошно і сіль, що залишилося, продовжувати замішувати ще 10 хвилин.

Складіть тісто в каструлю і залиште підходити в теплому місці на 1,5 години. Потім тісто обім'яти, додати цедру і ще раз підійти. Потім тісто розділити на 2 частини - кожну розкачати пласт товщиною 0,5 см; трубочки змастити збитим білком, присипати цукром і корицею. Потім нарізаємо смужками по 2 см.

Для формування трдло можна взяти туби з-під паперових рушників, попередньо обгорнувши їх фольгою та пергаментом. Намотуємо смужки внахльост на попередню.

Прокатайте валики, щоб тісто на них стало плоским. Також можна обсипати трубочки подрібненими волоськими горішками.

Візьміть форму для випічки, викладіть на неї валики з тістом таким чином, щоб тісто не торкалося форми.

Випікати трдло необхідно в попередньо розігрітій до 200 г духовці, бажано періодично перевертати випічку для рівномірного приготування, близько 20 хвилин.

Знімаємо трубочки з туби після того, як вони охолонуть.

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