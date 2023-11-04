Телеведущая и актриса Ольга Сумская, лакомясь этими сладкими трубочками, не может сдержать эмоций и восторга.

Ольга Сумская попробовала этот необычный десерт в Чехии, пишет Politeka.net.

Посетив кофейню вместе с мужем Виталием Борисюком, Ольга Сумская не сдержалась и заказала трдло – традиционное чешское лакомство.

Эта сладкая трубочка может быть пустой, но Ольга Сумская не устояла перед наполнителями. Поэтому трдло для Ольги Сумской сделали со сливками, клубникой и нутелой.

«Это просто фантастика», – рассказывала Сумская в восторге.

Такое популярное чешское лакомство, кстати, можно приготовить и дома.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

Мука пшеничная: 500 гр, дрожжи быстродействующие: 7 гр., вода: 100 мл, молоко: 100 мл., масло сливочное мягкое: 100 гр., сахар: 75 гр, 3 яичных желтка, но и белки тоже понадобятся, соль, цедра 1 апельсина, ванилин 1 гр, корица, а также коричневый сахар для осыпания.

Сначала нужно смешать жидкости, подогреть до 30 г, добавить желтки, сахар, 400 г муки, дрожжи и замесить тесто.

Добавить мягкое сливочное масло, ванилин, муку и оставшуюся соль продолжать замешивать еще 10 минут.

Сложите тесто в кастрюлю и оставьте подходить в теплом месте на 1,5 часа. Затем тесто обмять, добавить цедру и дать еще немного постоять. Затем тесто разделить на 2 части – каждую раскатать пласт толщиной 0,5 см; трубочки смазать взбитым белком, присыпать сахаром и корицей. Затем нарезаем полосками по 2 см.

Для формирования трдло можно взять тубы из-под бумажных полотенец, предварительно обмотав их фольгой и пергаментом. Наматываем полоски внахлест на предыдущую.

Прокатайте валики, чтобы тесто стало плоским. Также трубочки можно обсыпать измельченными грецкими орешками.

Возьмите форму для выпечки, выложите на нее валики с тестом таким образом, чтобы тесто не касалось формы.

Выпекать трдло необходимо в предварительно разогретой до 200 г духовке, желательно периодически переворачивать выпечку для равномерного приготовления около 20 минут.

Снимаем трубочки с тубы после того, как они остынут.

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